Um es mal so zu sagen: Am Temperament der Trainer Timo Schultz, Bo Henriksen und Torsten Lieberknecht (von links) wird der Klassenverbleib von Köln, Mainz und Darmstadt nicht scheitern.

Von Thomas Hürner, Christof Kneer und Christoph Ruf

In der aufgeregten Fußball-Bundesliga mit einem sehr aufgeregten FC Bayern geht die Dramatik am anderen Ende der Tabelle fast ein wenig unter. Wenn zurzeit von "acht Punkten" die Rede ist, dann fast ausschließlich von jenen, die dem FC Bayern zum Tabellenführer Leverkusen fehlen. Mindestens genauso beträchtlich ist jedoch jene Acht-Punkte-Lücke, die den Tabellen-16. aus Köln vom Fünfzehnten aus Bochum trennt. Im Tabellenkeller hat sich eine eigene kleine Meisterschaft mit drei Mannschaften entwickelt, wobei der Titelgewinn in diesem Spezialwettbewerb noch keine Feier auf dem Rathausbalkon garantiert. Der Sieger dieser Dreierrunde würde sich erstmal die Relegationsspiele gegen den Zweitliga-Dritten sichern, wobei "Zweitliga-Dritter" seit der Amtsübernahme von Steffen Baumgart nicht mehr automatisch ein Synonym für "HSV" ist. Den anderen beiden droht der direkte Abstieg - es sei denn, (mindestens) einer der Kellerklubs startet möglichst schnell eine Verfolgungsjagd. Was macht dem 1.FC Köln (16.), dem FSV Mainz 05 (17.) und dem SV Darmstadt 98 (18.) noch Hoffnung? Unter anderem: ihre Trainer. Ein kleiner Rundgang durch den Keller.