Die Kane-Mania ist riesig, der neue Stürmer wird sogar eingewechselt - und dann verlieren die Bayern das Spiel um den Supercup äußerst klar gegen RB Leipzig. Ein desaströser Start in die neue Saison, Trainer Thomas Tuchel ist konsterniert.

Aus dem Stadion von Christof Kneer

Harry Kane musste eine Viertelstunde warten, bis es zur ersten Harry-Kane-Szene kam. Serge Gnabry schnappte sich den Ball, legte ihn wunderschön rüber in den Mittelstürmerraum, aber Matys Tel, der Mittelstürmer, scheiterte an Leipzigs Torwart Janis Blaswich. Nur eine Minute später folgte die nächste Harry-Kane-Szene, nach einer tadellosen Flanke von Leroy Sané in den Mittelstürmerraum. Dort stand Serge Gnabry, hüpfte und kam nicht ran, wahrscheinlich, weil er kein Mittelstürmer ist.