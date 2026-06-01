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VfB StuttgartUndav verlängert bis 2029

Lesezeit: 1 Min.

Bleibt langfristig in Stuttgart: Deniz Undav.
Bleibt langfristig in Stuttgart: Deniz Undav. Tom Weller/dpa

Der Nationalstürmer verlängert vorzeitig um zwei weitere Jahre beim VfB Stuttgart – und sorgt damit noch vor dem WM-Start für Klarheit.

Kurz vor dem Aufbruch in die USA hat Fußball-Nationalspieler Deniz Undav seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert und bleibt beim Fußball-Bundesligisten bis zum Sommer 2029. Wie der DFB-Pokal-Finalist mitteilte, enthält der ursprünglich bis Ende Juni 2027 gültige Vertrag dann noch eine Option für ein weiteres Vertragsjahr.

Damit hat Undav Klarheit über seine Zukunft noch vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Der DFB-Tross reist am Dienstag von Frankfurt nach Chicago. Undavs Gehalt soll angeblich von 4,5 Millionen Euro auf bis zu 6 Millionen Euro steigen. Hinzu kommt Medien zufolge eine Einmalzahlung im niedrigen einstelligen Millionenbereich für die Vertragsunterschrift.

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„Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden. Vom ersten Tag an haben alle Menschen mich und meine Familie hier mit offenen Armen empfangen und uns Liebe geschenkt. Deshalb bedeutet es mir so viel, ihnen durch meine Tore und Leistungen immer wieder auch etwas zurückzugeben“, erklärte Undav.

Der Angreifer war im Sommer 2023 von Brighton & Hove Albion aus England zunächst auf Leihbasis nach Stuttgart gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen Undav in 46 Pflichtspielen 25 Tore und 14 Vorlagen. Damit hatte der Führungsspieler und Vize-Kapitän entscheidenden Anteil an der zweiten Champions-League-Teilnahme des VfB seit 2024.

„Die Verpflichtung von Deniz Undav vor nunmehr drei Jahren hat sich sowohl für uns als VfB als auch für Deniz selbst schnell als absoluter Volltreffer im besten Wortsinne herausgestellt. Die Erwartungen, die wir damals mit dem Leih-Transfer verknüpft haben, wurden bei Weitem übertroffen“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. In den Zukunftsplanungen des Vereins sei „für Deniz eine wesentliche Rolle vorgesehen, deshalb haben wir uns intensiv darum bemüht, den gemeinsamen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Wir freuen uns sehr, dass dies in einer sehr harmonischen und vertrauensvollen Atmosphäre gelungen ist.“

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