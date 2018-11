2. November 2018, 23:16 Uhr Bundesliga Stuttgart taumelt

Der VfB erleidet beim 0:3 gegen Eintracht Frankfurt die nächste herbe Niederlage. Während die Gäste zumindest für eine Nacht auf Rang drei springen, bleibt Stuttgart Schlusslicht.

Auch Markus Weinzierl findet mit dem VfB Stuttgart keinen Weg aus der sportlichen Krise. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga verlor gegen Eintracht Frankfurt 0:3 (0:2) - und blieb damit am Freitagabend im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer punkt- und torlos. Gegen eine phasenweise desolate VfB-Defensive sorgten Eintrachts Stürmer Sébastien Haller (11. Minute), Ante Rebic (32.) und Nicolai Müller (89.) für die Verlängerung der Frankfurter Erfolgsserie, die nun seit sieben Partien nicht verloren haben. Während die Mannschaft von Trainer Adi Hütter für zumindest eine Nacht auf dem dritten Tabellenplatz steht, bleiben die Schwaben nach dem dürftigen Auftritt vor 58 016 Zuschauern Schlusslicht.

Nach zuletzt sechs Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage kamen die Frankfurter mit viel Selbstvertrauen - und zeigten das gegen den verunsicherten VfB von Beginn an. Der Franzose Haller staubte früh ab, nachdem Luka Jovic zuvor mit seinem Schuss gescheitert war. Das Trio Rebic, Haller und Jovic, das erstmals gemeinsam in der Startelf stand, stellte die Stuttgarter Defensive vor schwere Probleme. Der VfB musste schon nach einer halben Stunde erste Pfiffe der eigenen Fans ertragen. Während die Gäste nicht immer besonders sicher standen, fand Stuttgart trotzdem keine Lösungen und musste permanent schnelle Konter fürchten.

Zum 2:0 konnte Rebic nach einer Jovic-Flanke freistehend einköpfeln. Nach dem schnellen Zwei-Tore-Rückstand bemühten sich die Schwaben um Ex-Nationalspieler Mario Gomez zwar, für mehr Gefahr zu sorgen, scheiterten damit meistens jedoch bereits in den Ansätzen. Auch deswegen wendeten sich die enttäuschten VfB-Fans zu Beginn der zweiten Halbzeit von ihrer Mannschaft ab. Sie sangen zwar weiter, in der Cannstatter Kurve jedoch mit dem Rücken zum Spielfeld.

Frankfurt beherrschte die Begegnung weiter. Gefährlich wurde es auch nach dem Seitenwechsel immer dann, wenn Rebic, Haller oder Jovic an den Ball kamen. Müller war schließlich noch kurz vor Schluss noch erfolgreich.

Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Badstuber, Pavard - Maffeo, Gentner, Ascacibar, Aogo - Thommy (46. Berkay Özcan, 85. Castro) - Gomez, Gonzalez (77. Akoloa). - Trainer: Weinzierl.

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Ndicka - de Guzman, Fernandes (46. Stendera) - da Costa, Kostic (87. Willems) - Rebic (79. N. Müller) - Haller, Jovic. - Trainer: Hütter.

Tore: 0:1 Haller (11.), 0:2 Rebic (32.), 0:3 Müller (89.). - Schiedsrichter: Jablonski (Bremen). - Gelb: Ascacibar (4) - Kostic (2), Haller. - Zuschauer: 58 016.