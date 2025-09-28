Der VfB Stuttgart hat auch dank eines höchst fragwürdigen Elfmeterpfiffs den dritten Saisonsieg eingefahren. Beim Aufsteiger 1. FC Köln musste der Pokalsieger einem frühen Rückstand hinterherlaufen, gewann durch den Elfmeter von Ermedin Demirovic (28.) und den späten Siegtreffer von Josha Vagnoman (81.) aber doch mit 2:1 (1:1).

Jakub Kaminski hatte die Kölner vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Müngersdorfer Stadion früh in Führung gebracht (4.), ehe Demirovic nach einem Kontakt im Sechzehner nicht zu Boden ging – und dennoch den Elfmeterpfiff bekam. Stuttgart feierte binnen neun Tagen den dritten Pflichtspielsieg und zog mit neun Punkten in der Tabelle am FC (sieben Punkte) vorbei.

Im ersten Sonntagsspiel hatten der SC Freiburg und die TSG 1899 Hoffenheim im Baden-Württemberg-Duell Unentschieden gespielt. In einer an Torchancen armen Partie trennten sich die beiden Klubs vor 33.700 Zuschauern im Europa-Park Stadion 1:1 (1:1). Lukas Kübler (3. Minute) hatte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster früh in Führung gebracht. Fisnik Asllani (13.) glich mit seinem vierten Saisontreffer aus – danach passierte nur noch wenig.