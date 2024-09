Der VfB Stuttgart wird Protest gegen die Sperre einlegen, die Kapitän Atakan Karazor wegen der gelb-roten Karte aus dem Spiel beim VfL Wolfsburg (2:2) vom Samstag für die Partie des kommenden Spieltags gegen die TSG 1899 Hoffenheim droht. Dies bestätigte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth am Sonntag der Süddeutschen Zeitung.

Schiedsrichter Sven Jablonski habe nach Ansicht der TV-Bilder „klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er sich geirrt hat. Es könne nur eine Entscheidung geben – Foulspiel von Maximilian Arnold an Karazor, nicht umgekehrt. Das ehrt ihn“, erklärte Wohlgemuth. Es sei aber „überhaupt nicht mit dem Gedanken des Fairplay übereinzubringen, dass wir für einen eingestandenen Fehler des Schiedsrichters doppelt bestraft werden – und gegen Hoffenheim ohne unseren Kapitän antreten sollen“.

Karazor war in der 63. Minute von Jablonski vom Platz gestellt worden. Weil er für sein Vergehen von Jablonski (zum zweiten Mal in der Partie) „lediglich“ verwarnt worden war, durfte der Videoschiedsrichter nicht korrigierend eingreifen. Dies ist ihm lediglich bei direkten Platzverweisen per roter Karte gestattet.

Laut Paragraf 11 der Verfahrensordnung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind Einsprüche gegen Gelb-Rot-Sperren „zulässig“, wenn „ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters“ nachgewiesen wird. Jablonski gestand ihn nach Ansicht der TV-Bilder vollumfänglich ein. „Ich habe ein Foulspiel an Arnold wahrgenommen, das Fußeinsteigen. Der Spieler Arnold hat sich auch sofort am Knöchel gehalten, benötigte eine Behandlung und hat bestätigt, dass er einen Stich gespürt hat. Jetzt habe ich die Bilder gesehen und muss feststellen, dass es genau andersherum war“, sagte Jablonski bei Sky. Die gelb-rote Karte sei „falsch“ gewesen. Die einzig mögliche Entscheidung wäre gewesen, Arnold für ein Foulspiel zu bestrafen.