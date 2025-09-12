Ein Blick auf die Transferperiode des VfB Stuttgart zeigt, wie sich die Welt im Fußball verändert hat. Die Schwaben verhandelten mit Oligarchen, den Saudis, dem FC Bayern – und am Ende auch innerbetrieblich.

Von Christof Kneer

Diesmal musste sich niemand Sorgen machen, als sich Sebastian Hoeneß vor die Presse setzte. Eingangs sprach er wie immer über die Spieler, die im anstehenden Bundesligaspiel fehlen würden, und dann sagte Hoeneß noch ein paar Sätze, die sich an normalen Tagen gleich nach ihrer Entstehung wieder in Luft auflösen würden, ohne dass sie jemand bemerkt hätte. Aber was ist in diesen Tagen schon normal beim VfB Stuttgart, kurz nach der Schließung eines Transfermarkts, der seinerseits längst nicht mehr normal ist?