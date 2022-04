Von Frank Hellmann, Frankfurt

Eigentlich fehlt nur noch, dass die Bezeichnung "Jahrhundertspiel" ins offizielle Programmheft aufgenommen wird. Dieser Begriff ist kürzlich dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Eintracht Frankfurt, Philip Holzer, eingefallen, um das anstehende Heimspiel gegen den FC Barcelona (Donnerstag, 21 Uhr) in seiner geschichtlichen Dimension zu erfassen. Obwohl es sich "nur" um ein Europa-League-Viertelfinale handelt und die Katalanen gerade einiges von ihrer internationalen Reputation eingebüßt haben, hält Frankfurts Vorstandschef Axel Hellmann das Jahrhundert-Etikett für keinen Deut übertrieben. "Für uns ist das die größtmögliche Paarung", sagt er, und aus seiner Sicht gebe es nur drei richtige Weltklubs: "Real, Barça und vielleicht noch Manchester United".

Deshalb, dozierte der gerade vertraglich bis 2027 gebundene Hellmann, dürfe es bei der Eintracht jetzt "nur noch eine Richtung geben: Barça schlagen!" Also: Vorhang auf für die "nächste große Show" der Frankfurter in der Europa League. Das Duell mit Barcelona soll das größte Klub-Ereignis seit einem Endspiel aus den Urzeiten des Europapokals der Landesmeister werden, als die Eintracht gegen Real Madrid (3:7) unterlag. Jenes Spiel vom 18. Mai 1960 vor fast 130000 Zuschauern im Glasgower Hampden Park, an das selbst im Eintracht-Museum nur noch unscharfe Schwarz-Weiß-Bilder erinnern, ist gefühlt tatsächlich fast ein Jahrhundert weit weg.

Am Samstagabend kündigte Trainer Oliver Glasner an, "auch gegen den großen FC Barcelona auf Sieg zu spielen" - was recht kühn klang, nachdem sein Team zuvor nicht mal in der Lage war, das Liga-Schlusslicht Greuther Fürth zu schlagen. Gegen tief stehende Gegner, erklärte der erstaunlich entspannt wirkende Glasner nach dem 0:0, tue sich Frankfurt traditionell schwer, aber gegen Barcelona werde alles besser: "Da sind wir der Underdog, da gibt es mehr Raum für uns - da tun wir uns leichter. Ich denke, wir werden dann nicht 70 Prozent Ballbesitz haben." Damit dürfte der Trainer richtig liegen, und er empfahl seinen Spielern, sich zur Vorbereitung bitte am Sonntagabend Barcelonas Ligaspiel gegen Sevilla anzusehen. Nach einem freien Montag, so Glasner, erhalte dann am Dienstag jeder Spieler eine individuelle Videoschulung zum renommierten Gegner.

Das Frankfurter Spiel am Samstag sah leider gar nicht nach internationalen Ansprüchen aus.

Gut wäre indes, wenn auch noch ein bisschen Zeit bliebe, am eigenen Spiel zu feilen. Denn das wirkte gegen Fürth vor allem im "letzten Drittel" fürchterlich weit entfernt von internationalen Ansprüchen. Auch Glasner monierte, dass "wir auf den letzten 16 bis 20 Metern zu ungenau waren oder die Strafraumbesetzung nicht optimal. Das Thema haben wir schon länger. Auch über Standards ging heute nichts." Dabei hatten sich erstmals nach mehr als zweijähriger Abstinenz wieder alle Frankfurter Ultras und weite Teile der aktiven Fanszene erwartungsfroh auf ihren Stammplätzen versammelt. Sie hatten stets betont, erst wieder zurückzukommen, wenn alle Corona-Auflagen fallen. Also feierten am Samstag trotz des selten ansehnlichen Spiels 50500 Zuschauer ohne Unterlass, vor allem sich selbst für ihren Support - bis plötzlich kurz vor Spielende bedrückende Stille eintrat.

Der Fürther Abwehrspieler Marco Meyerhöfer verhakte sich im Zweikampf mit dem Frankfurter Jens Petter Hauge unglücklich und verdrehte sich schlimm den Fuß. Beim kurzen Anblick seines entstellten Knöchels schlugen umstehende Spieler die Hände über dem Kopf zusammen, der an der Szene beteiligte Hauge weinte nach Abpfiff auf dem Platz hemmungslos. Eintracht-Kapitän Sebastian Rode sagte: " Das überschattet das Spiel. Heute gibt es nicht viele Gewinner."

Tags darauf teilten die Fürther mit, dass Meyerhöfer, 26, eine "schwere Knöchelverletzung" erlitten habe, bereits am Samstagabend erfolgreich operiert worden sei und lange ausfalle. "Für uns alle war dieser Moment ein Schock, der auch heute noch tief sitzt", sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi. Trainer Stefan Leitl konnte sich über den "teuer erkauften" Punkt seines Teams nicht freuen. Ein Lob erteilte er dem Gegner, Frankfurts Mannschaftsarzt Florian Pfab habe "vorbildliche Hilfe und Unterstützung" geleistet. Weil der einst bei Eintracht Frankfurt ausgebildete Meyerhöfer aus dem hessischen Bad Homburg stammt, war auch seine Familie im Stadion, sie begleitete den Verletzten beim Abtransport ins Krankenhaus.

Eintracht-Coach Glasner sprach aufrichtige Genesungswünsche aus und erinnerte daran, dass in diesen Zeiten jeder wisse, dass "die Gesundheit unser höchstes Gut" ist. Dahinter verblassen dann sogar "Jahrhundertspiele".