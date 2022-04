Von Ulrich Hartmann, Düsseldorf

Dies ist ein therapeutischer Text für Menschen, die die Bundesliga langweilig finden und die Komplexität des Fußballs nicht richtig erfassen können. Wir möchten helfen - mit aufwühlender Statistik zum aktuellen Geschehen.

Am Samstag also feierte der 1. FC Union bei Hertha BSC den höchsten Auswärtssieg seiner Bundesliga-Geschichte - ausgerechnet im heimischen Berlin. Arminia Bielefeld blieb erstmals seit 1983 in fünf Auswärtsspielen nacheinander ohne Tor. Der VfL Wolfsburg ist gegen Bielefeld seit nunmehr acht Pflichtspielen ungeschlagen. Und Gladbach hat noch nie gegen Fürth verloren. Wer jetzt langsam in Wallung gerät: bundesliga.de bietet noch viel mehr Stoff.

Bayern Münchens Thomas Müller gelang als erstem Feldspieler der Bundesliga der 300. Sieg. Kollege Joshua Kimmich schaffte im 196. Bundesliga-Spiel seinen 150. Sieg. Wolfsburgs Keeper Koen Casteels ist mit 220 Bundesliga-Spielen nun Rekordmann aus Belgien - vor Daniel van Buyten und Thorgan Hazard. Dortmunds Julian Brandt erzielte in Stuttgart als am frühesten Eingewechselter der Saison (2.Minute) das früheste Joker-Tor der Bundesliga-Geschichte (12. Minute). Zudem: Jonathan Burkardts abgefälschter Verlegenheitsschuss zur Mainzer 1:0-Führung in Köln besaß eine Torwahrscheinlichkeit von nur 3,1 Prozent. Und Unions Sheraldo Becker beschleunigte vor seinem Treffer gegen Hertha auf 35,3 km/h.

Was wäre der Fußball ohne "die Wissenschaft von der zahlenmäßigen Erfassung" (Duden)? Nichts. Bloß ein Spiel. Kein Wunder, dass es viele legendäre Fußballsprüche gibt, die sich der Daten-Euphorie widmen. Voilà: "Geht's raus und sorgt's für Statistik" (Beckenbauer). "Der Ball ist rund mit einem Umfang von maximal 70 Zentimetern, einem Gewicht von mindestens 410 Gramm und einem Druck von bis zu 1,1 bar" (Herberger). "Elf Freunde sollt Ihr sein - in der Formation 1-4-4-2, 1-3-4-3 oder 1-5-2-3" (Volksmund).

Zum Schluss noch ganz exquisite Daten - bitte nur für absolute Kenner! Maximilian Arnolds siebtes Bundesliga-Freistoßtor zum 3:0 gegen Bielefeld war der filigranste Linksschuss jemals nach einem ruhenden Ball im Tierkreiszeichen des Widder. Ellyes Skhiris 1:2 gegen Mainz war nicht nur das schon 14. Kölner Kopfball-Saisontor, sondern auch das erste, während sich der Geißbock Hennes neben dem Feld an einem Halm verschluckte. Und dass der Trainer Felix Magath sein 250. Heimspiel in der Bundesliga erlebt hat, das ist ..., also das ... hinterlässt sogar tief gerührt den Statistikfreak: Ulrich Hartmann