Durch Freiburgs Einzug ins Europapokal-Halbfinale darf die Bundesliga weiter auf sechs Startplätze in der kommenden Champions-League-Saison hoffen. Dafür müsste der SC Freiburg die Europa League gewinnen und sich ein direktes Startrecht für die Königsklasse ergattern. Außerdem müsste Deutschland im Uefa-Saisonranking Spanien vom zweiten Platz verdrängen, was für die Liga mit einem zusätzlichen Champions-League-Platz belohnt würde.

Nach den Viertelfinal-Rückspielen in der Europa League und Conference League ist der Rückstand der Bundesliga auf die spanische La Liga nochmals etwas gesunken – trotz des Ausscheidens des FSV Mainz 05 in der Conference League gegen Racing Straßburg. Besonders wichtig waren diesbezüglich die Viertelfinal-Siege des FC Bayern gegen Real Madrid und des SC Freiburg gegen Celta Vigo.

Spanien hat in Atlético Madrid und Rayo Vallecano ebenfalls zwei Vertreter im Rennen

Deutschland kann weiterhin mit Freiburg und dem FC Bayern (Champions League) punkten, Spanien hat in Atlético Madrid (Champions League) und Rayo Vallecano (Conference League) ebenfalls zwei Vertreter im Rennen. Aufgrund der aktuellen Konstellation sind für die Bundesliga damit insgesamt neun statt der sechs festen Europacup-Startplätze, die ihr gemäß der Uefa-Fünfjahreswertung zustehen, möglich. Dafür müssen drei Bedingungen erfüllt werden.

Erstens: Die Bundesliga belegt einen der beiden ersten Plätze im Uefa-Saisonranking (und erhält einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz). Zweitens: Freiburg gewinnt die Europa League und qualifiziert sich nicht über die Liga für einen internationalen Wettbewerb. Als Europa-League-Gewinner dürften die Breisgauer dennoch in der Königsklasse spielen.

Und drittens: Den DFB-Pokal gewinnt ein Team, das sich über die Liga für den Europapokal qualifiziert. In dem Fall geht das Startrecht für die Europa League für den nationalen Pokalgewinner an die Liga. Da drei der vier Halbfinalisten (Bayern, Stuttgart, Leverkusen) aktuell zu den Top-fünf gehören, sind die Chancen dafür groß.