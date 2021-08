Der Ball rollt wieder in der ersten Bundesliga, und zum Saisonstart am Wochenende füllen sich die Zuschauertribünen. Am Dienstag haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länder bestätigt, was zuletzt schon galt: Sportgroßveranstaltungen dürfen bis zu 25 000 Besucher begrüßen, als Maximum gilt jeweils die Hälfte der Gesamtkapazität. Liegt die Inzidenz stabil über dem Wert 35, gelten weitere Einschränkungen.

Eine weitere Prämisse der Politik besagt, dass ins Stadion nur geimpfte, genesene oder getestete Zuschauer Einlass finden (die sogenannte 3G-Regel). Die Bundesligaklubs verschärfen diese Vorgabe teilweise: So öffnen der 1. FC Köln und Borussia Dortmund ihre Pforten überwiegend für Geimpfte und Genesene, für Getestete bleibt nur ein kleines Kontingent. Ligaweit werden sich am Wochenende unterschiedliche Publikumszahlen ergeben. Ein Überblick:

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen: Geplante Auslastung: 11 006. - Kapazität: 22 012. Obwohl die Inzidenz in Berlin in den letzten Tage über 35 lag, erhielt Union von der Senatsverwaltung aufgrund des "sehr guten" Hygienekonzepts eine Ausnahmegenehmigung.

FC Augsburg - TSG Hoffenheim: Geplante Auslastung: 10 700. - Kapazität: 30 660. Die Augsburger haben den Gästen aus Hoffenheim ein Eintrittskarten-Kontingent zur Verfügung gestellt, ein Ausnahmefall in Corona-Zeiten.

Arminia Bielefeld - SC Freiburg: Geplante Auslastung: 13 750. - Kapazität: 26 515. Auch Bielefeld setzt die 3G-Regel um. Die Inzidenz lag lange genug unter 35, um eine 50-prozentige Auslastung zu erlauben.

VfL Wolfsburg - VfL Bochum: Geplante Auslastung: 12 755. - Kapazität: 30 000. Auch Wolfsburg darf trotz hoher Inzidenz mit einer Ausnahmegenehmigung mehr Zuschauer begrüßen.

VfB Stuttgart - Greuther Fürth: Geplant Auslastung: 22 500. - Kapazität: 60 441. Beim VfB gilt "bis auf Weiteres" die 3G-Regel. Gegen Fürth dürfen also geimpfte, genesene und getestete Zuschauer in die Mercedes-Benz-Arena.

Borussia Dortmund - Frankfurt: Geplante Auslastung: 25 000. - Kapazität: 81 365. In Dortmund werden 24 000 Zuschauer mit einem Impfnachweis oder Genesenenstatus Zutritt erhalten. 1000 Karten gehen an negativ getestete Personen.

FSV Mainz - RB Leipzig: Geplante Auslastung: 13 500. - Kapazität: 33 305. In Mainz gilt zum Saisonstart die 3G-Regel, Geimpfte, Genesene und Getestete sind zugelassen. Zusätzlich spricht der Verein eine Empfehlung zum Tragen der Maske auch am Sitzplatz aus.

1. FC Köln - Hertha BSC: Geplante Auslastung: 16 500. - Kapazität: 50 000. Die Kölner behandeln Geimpfte und Genesene bevorzugt. Diese 2G-Gruppe soll 15 500 Zuschauer ausmachen, die restlichen 1000 Karten gehen an Kinder und Jugendliche mit negativen Tests.