Am Ball Thomas Müller, am Pfosten lehnt Assistenzcoach Hermann Gerland – Trainingsszene von Münchens Säbener Straße.

Wie der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, Christian Seifert, am Montag reagiert hat, als Salomon Kalou das Video aus dem Innenleben von Hertha BSC publizierte, das hat er bisher nicht öffentlich kundgetan. Persönliche Empfindungen in beruflichen Angelegenheiten pflegt er grundsätzlich diskret zu behandeln. Man kann sich aber gut vorstellen, dass Seifert, 51, bei Kalous absolut indiskretem, händeschüttelndem Streifzug durch die Kabinengänge in verzweifeltes Gelächter ausgebrochen ist. Zwei Tage vor jenem Tag X, an dem die Spitzenvertreter aus Bund und Ländern über die ersehnte Fortsetzung des Spielbetriebs befinden sollten, stellte dieses Enthüllungsdokument mit seinem lächelnden Blick hinter die offenbar keineswegs klinisch reinen Kulissen einen Sabotageakt dar: Eine Attacke auf die Anstrengungen, im sensiblen politischen Raum für die Belange des zwar bedrohten, aber nicht unumstrittenen deutschen Profifußballs zu werben. Dass Kalou umgehend suspendiert wurde und anderntags beteuerte, das medizinische Sicherheitskonzept sei "trotzdem gut" und solle wegen seines Videos nicht im Müll landen, das dürfte Seifert und andere Vertreter der Bundesligen kaum beruhigt haben.

Dennoch war man am DFL-Sitz in Frankfurt in guter Erwartung, als am Mittwoch die Kanzlerin und die Länderchefs in ihrer Videokonferenz über mehr Bewegungsfreiheit im Land sprachen. Der Beschlussentwurf für die Sitzung war inoffiziell längst bekannt geworden. Er listete unter Punkt 11 auf: "Die Sonderstellung von Berufssportlern und -Sportlerinnen erfordert - auch rechtlich - eine gesonderte Beurteilung". Im Hinblick auf "die Begrenzung des ansonsten entstehenden wirtschaftlichen Schadens" sei somit die Fortsetzung der Fußballsaison unter Einhaltung der vorgesehenen gesundheitlichen Standards "vertretbar". Außerdem hielt der Entwurf fest, dass dem Neustart, "wie in dem geprüften Konzept vorgesehen, eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls durch ein Trainingslager", vorausgehen müsse und die 36 Vereine die Kosten ihres hygienischen Vorsorgeverfahrens zu tragen hätten. Auch der Anstoßtermin wurde in dem Papier definiert: gestartet werde "ab X. Mai". Das X sollte keine römische 10 sein, es bedeutete vielmehr: irgendwann im Mai. Über den Tag X, heißt das, soll die Liga selbst befinden.

Es könnte also eine lebhafte Zusammenkunft geben, wenn sich am Donnerstag die 36 Vereinsvertreter mit der DFL zur vierten außerordentlichen Video-Versammlung treffen. Unter Verweis auf Verträge mit Spielern, Sponsoren und Dienstleistern, die zum üblicherweise geltenden Saisonschluss am 30. Juni geschlossen wurden, hatte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Mittwoch für einen zügigen Start ins Restprogramm ausgesprochen. Sein Wunschtermin sei Samstag, der 16. Mai, sagte er RTL: Dann könne man die Saison termingerecht beenden und müsse keine Regressverpflichtungen fürchten. Mit dieser Ansicht ist Watzke sicherlich nicht allein. Viele Vereine hielten es für besser, nicht eine weitere Woche zu warten, sondern "so schnell wie möglich durch die geöffnete Tür zu gehen", wie ein Beteiligter berichtet. Zwar wurden in den ersten beiden Corona-Testrunden mit insgesamt 1724 Proben zehn Infektionsfälle im sportlichen Personal ermittelt, doch die Arbeit darf mit behördlicher Genehmigung überall weiterlaufen.

Motiv der Genehmigung ist die Erhaltung eines Wirtschaftszweiges

So sehen sich die Klubs ermutigt, in die finale Runde der Vorbereitung auf den ersten Spieltag einzutreten, zum Teil ist das schon geschehen: Beim SC Paderborn wurde bereits am Montag das Mannschaftstraining aufgenommen, viele Vereine haben angekündigt, am Donnerstag damit zu beginnen. Während zur gleichen Zeit die Manager der Klubs diskutieren, wann es losgehen soll. Allerdings gibt es auch Verantwortliche, die aus sportlichen Erwägungen lieber noch etwas mehr Zeit zum Üben hätten. RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff hielt am Mittwoch dagegen, dass nicht ein Optimum an Vorbereitung gefragt sei, "oder darum, dass jetzt jemand meint: Ein Trainingslager in La Manga wäre jetzt auch noch schön". Sondern: "Es geht darum, wie können wir den Schaden, der auch dem Fußball entstanden ist, minimieren. Und das ist am besten möglich, wenn wir anfangen zu spielen. Es gibt keinen Grund, länger zu warten."

Womöglich wird auch darüber zu sprechen sein, nach welchem Spielplan die Ligen startet. Immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass Einzelne darauf drängten, nicht in chronologischer Reihenfolge ab Spieltag 26 zu beginnen. Realistisch sei ein solcher Vorstoß nicht, sagen Beteiligte.

Dass die Politik die Teams dezidiert ins Trainingslager schickt, hört sich vielleicht komisch an, hat aber natürlich nichts mit den Erwartungen an die sportliche Qualität der Geisterspiele zu tun. Es ging außerdem bei dem Entscheid in Berlin wohl kaum darum, dem geplagten Land durch die Bundesliga wieder etwas Zerstreuung zu bieten. Motiv der Genehmigung ist die Erhaltung eines Wirtschaftszweiges. Das Trainingslager ist eine Schutzvorkehrung.

DFL-Chef Seifert zeigt sich erleichtert

Beim 1. FC Köln hatte man unter dem Eindruck von drei positiven Corona-Tests in der Belegschaft am Sonntag beschlossen, Einkehr zu halten, um Kontakten mit der Außenwelt zu entsagen. Man sprach von "freiwilliger Abschirmung". Sobald am Donnerstag der Termin für den ersten Spieltag feststeht, werden die Kölner samt Betreuern und Trainern in einem Hotel in der Innenstadt Quartier beziehen. Dies werden sie nur für Fahrten zum Trainingsgelände am Geißbockheim verlassen.

Als am Nachmittag das Votum aus Berlin übermittelt wurde, zeigte sich Christian Seifert erstmal erleichtert. "Die heutige Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Bundesliga und die zweite Bundesliga". Die Botschaft verband er mit einer Mahnung, die für Salomon Kalou zu spät kam: "Sie ist verbunden mit einer großen Verantwortung für die Klubs und ihre Angestellten, die medizinischen und organisatorischen Vorgaben diszipliniert umzusetzen."