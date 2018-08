23. August 2018, 19:11 Uhr Start der Bundesliga-Saison Lasst die Spiele beginnen

Jetzt fängt die gute alte deutsche Bundesliga wieder an. Steht sie im Schatten der Debatte um Özil?

Die gute alte Bundesliga war zuletzt sehr langweilig. Nach der Özil-Debatte kann sie beweisen, wie viel verbindende Kraft noch in ihr steckt.

Von Holger Gertz

Die Bundesliga, nacherzählt und nacherlebt anhand der speckigen Sammelbilderalben, die jeder im Schrank hat, der sich für Fußball interessiert. In den frühen Jahren standen die jungen deutschen Männer auf den Sammelbildern noch zinnsoldatenartig aufrecht, den Ball in der Hand oder einen Fuß auf dem Ball. Die Bundesliga war eine sehr deutsche Angelegenheit in ihrer ersten Zeit seit der Premiere 1963, hier ein Holländer im Mittelfeld, dort ein Jugoslawe im Tor, der Brasilianer Zézé wurde schnell wieder nach Rio geschickt, Diagnose ...