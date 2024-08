Tim Kleindienst in Gladbach:Posterboy mit Drecksack-Mentalität

Über Fußballprofis könnte man meinen, sie übten sich systematisch in positivem Denken. Aber Tim Kleindienst schaut gern Horrorfilme. Bei Mittelstürmern könnte man vermuten, sie seien fasziniert von kraftvollen, schnellen Tieren. Tim Kleindienst hält in seinem Garten drei griechische Landschildkröten. Über Leistungssportler heißt es, Ernährung sei von elementarer Bedeutung. Tim Kleindienst hat eine klitzekleine Schwäche für Kuchen.

Der Fußballer Tim Kleindienst, 28, gebürtig aus dem Städtchen Jüterbog in Brandenburg und vom zwölften Lebensjahr an im Jugendinternat von Energie Cottbus groß geworden, hat vor 15 Monaten etwas Überwältigendes erlebt: Er hatte den 1. FC Heidenheim am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison 2022/23 in Regensburg in die Bundesliga geschossen, mit einem Tor in der neunten Minute der Nachspielzeit. Das Gefühl von damals wird er nie mehr vergessen. „Das war Wahnsinn, völlig krank, richtig geil!“, sagt Kleindienst.

Mit 25 Treffern war er in jener Saison der beste Schütze der zweiten Liga, und eigentlich hatte ihn Borussia Mönchengladbach schon im vergangenen Sommer verpflichten wollen. Doch die Heidenheimer wollten Kleindienst für ihr erstes Jahr in der Bundesliga unbedingt behalten, und er fand’s okay. Er hat die Entscheidung auch nicht bereut, schoss in der Bundesliga zwölf Tore und verhalf Heidenheim auf einen erstaunlichen achten Platz, der sogar zu Playoff-Spielen für die europäische Conference League berechtigt. Kleindienst hatte sich aber auch früh festgelegt, dass es nach fünfeinhalb Jahren in Heidenheim seine letzte Saison dort sein sollte: „Für mich war klar, dass dies der optimale Zeitpunkt sein würde, um Heidenheim auf dem Peak zu verlassen – zumal ich bald 29 werde.“

Mit fast 29 (übernächsten Samstag hat er Geburtstag) ist Kleindienst nun also in Mönchengladbach angekommen. Seine mehr als 300 Horrorfilme sind jetzt säuberlich in einem Haus im benachbarten Viersen archiviert, die Schildkröten mögen auch das Grünzeug vom Niederrhein und die Spaziergänge mit seiner Frau und dem Dalmatiner machen im ländlichen Raum besonders viel Spaß.

Nach einem Spielertyp wie Kleindienst sehnen sich die Gladbacher Fans

Wenn man das Stadion Borussia-Park über den Haupteingang betritt, lacht einem ein überdimensionaler Tim Kleindienst entgegen, als wäre er der Hauptdarsteller in einem groß beworbenen Kinofilm – Tim Kleindienst als Tom Cruise der Borussia. „Freut mich, dass ich da hänge“, sagt er grinsend: „Das ist vielleicht auch Ausdruck einer gewissen Rolle, die ich hier einnehmen soll – und das Foto sieht sogar ganz gut aus.“

Tatsächlich ist Kleindienst bei der Borussia nicht nur für eine bestimmte Rolle vorgesehen, sondern sogar für eine Doppelrolle: Er soll erstens Tore schießen und zweitens Mentalität in eine Mannschaft bringen, der genau dies in den vergangenen Jahren gefehlt hat. Längst ist „Leadership“ ein Lieblingsbegriff des Gladbacher Sportvorstands Roland Virkus. Um mehr Körperlichkeit, effektivere Aggressivität und eine bessere Mentalität in den Kader des Trainers Gerardo Seoane zu bringen, wurde vom VfL Bochum ablösefrei der streitbare Mittelfeldspieler Kevin Stöger verpflichtet sowie aus Heidenheim für sieben Millionen Euro Ablöse: der baumlange Torjäger Kleindienst (1,94 Meter).

In Heidenheim hat Kleindienst bei Trainer Frank Schmidt alles gelernt, was er in Gladbach jetzt braucht. „In Heidenheim haben sie einen Plan, da wissen sie genau, was sie wollen“, erzählt er: „Frank Schmidt hat eine klare Idee, die seit Jahren durchgezogen und nach der auch transferiert wird.“ Jedem Spieler werde dort am ersten Tag unmissverständlich klargemacht, was gespielt wird, was gefordert wird und was geleistet werden muss. Davon hat Kleindienst profitiert. „So lange ich in Heidenheim gespielt habe, hatten wir fast nur gute Phasen, wir waren im Flow und dadurch wirst du auch als Spieler besser“, sagt Kleindienst: „Ich habe immer das Vertrauen bekommen und durfte immer spielen und das war wichtig für meine Entwicklung.“

Um das Thema Mentalität ging es besonders, als die Gladbacher ihn verpflichteten. „Natürlich haben wir über Leadership gesprochen, und das zeichnet meine Person ja auch aus“, sagt Kleindienst: „Ich bin vielleicht nicht immer der filigranste Fußballer, aber dafür lebe ich auch so ein bisschen diese Drecksack-Mentalität.“ Er habe in Vereinen gespielt, in denen Körpersprache und physische Arbeit wichtig waren: zum Beispiel in Cottbus und in Freiburg. „Und in Heidenheim waren die Mentalität, das Läuferische und die Intensität sowieso die absolute Basis von allem“, sagt er.

Kleindienst hat sich viel vorgenommen für die neue Saison: Er will „zweistellig treffen“

Nach solch einem Spielertyp sehnen sich die Gladbacher Fans, so einen hatten sie zuletzt nicht mehr. Kein Wunder, dass in diesem Sommer die Trikots von Kleindienst und Stöger neben jenem des Borussia-Eigengewächses Rocco Reitz die drei meistverkauften sind. Der Posterboy Kleindienst könnte zum Publikumsliebling werden, sollte ihm gar noch gelingen, was er sich persönlich vorgenommen hat: „Zweistellig treffen!“

Ihm ist aber klar, dass es in Gladbach ein schweres Ruder herumzureißen gilt. In den vergangenen drei Spielzeiten ist es mit der Borussia tabellarisch abwärtsgegangen, in der Vorsaison landete man mit bloß noch 34 Punkten lediglich auf dem fünftletzten Platz. Über die Ziele mit der Mannschaft sagt Kleindienst: „Zunächst mal wär’s schön, wenn wir eine grundsolide Saison spielen könnten ohne irgendwelche Abstiegssorgen – aber am besten gehst du natürlich in die obere Hälfte der Tabelle. Ich bin überzeugt, dass die Qualität dafür da ist.“

Dass diese für Gladbach wegweisende Saison am Freitagabend (Anpfiff 20.30 Uhr) mit einem ausverkauften Flutlichtheimspiel gegen den Meister Leverkusen beginnt, ist für Kleindienst der perfekte Einstieg. „Besser geht’s doch gar nicht“, sagt er. Und hofft, dass dieses Spiel kein Horrorfilm wird.