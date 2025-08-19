FC Bayern Nur noch leihen, nicht mehr kaufen 19. August 2025, 16:23 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Die Drei vom Sport wünschen sich naturgemäß einen kurzfristig starken Kader: Sportdirektor Christoph Freund, Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany (von links). (Foto: Sven Hoppe/dpa)

„Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader mit einem Leihspieler aufzufüllen“: Uli Hoeneß erklärt, warum Max Eberl in dieser Transferperiode keinen Spieler mehr fest verpflichten sollte – der Umbruch ist für den kommenden Sommer geplant.

Von Christof Kneer und Philipp Schneider

