Bedauerlicherweise hat sich Uli Hoeneß irgendwann abgewöhnt, die Kolumnen von Lothar Matthäus zu lesen. Die jüngst auf Sky verfasste Rubrik hätte Hoeneß ausnahmsweise so gut gefallen, dass er vielleicht sogar gedacht hätte, Matthäus habe plötzlich wieder etwas Porzellan im Schrank. Zumindest die ein oder andere Tasse.
FC BayernNur noch leihen, nicht mehr kaufen
„Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader mit einem Leihspieler aufzufüllen“: Uli Hoeneß erklärt, warum Max Eberl in dieser Transferperiode keinen Spieler mehr fest verpflichten sollte – der Umbruch ist für den kommenden Sommer geplant.
Von Christof Kneer und Philipp Schneider
FC Bayern:Florian Wirtz und die Geheimreise nach München
Am Tag der Meisterfeier findet in einer Suite ein sehr heimliches Treffen statt: Vorstand, Trainer, einfach alle beim FC Bayern wollen Florian Wirtz von einem Wechsel überzeugen. Rekonstruktion einer wegweisenden Zusammenkunft.
