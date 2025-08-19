Zum Hauptinhalt springen

FC BayernNur noch leihen, nicht mehr kaufen

Lesezeit: 5 Min.

Die Drei vom Sport wünschen sich naturgemäß einen kurzfristig starken Kader: Sportdirektor Christoph Freund, Sportvorstand Max Eberl und Trainer Vincent Kompany (von links).
„Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader mit einem Leihspieler aufzufüllen“: Uli Hoeneß erklärt, warum Max Eberl in dieser Transferperiode keinen Spieler mehr fest verpflichten sollte – der Umbruch ist für den kommenden Sommer geplant.

Von Christof Kneer und Philipp Schneider

Bedauerlicherweise hat sich Uli Hoeneß irgendwann abgewöhnt, die Kolumnen von Lothar Matthäus zu lesen. Die jüngst auf Sky verfasste Rubrik hätte Hoeneß ausnahmsweise so gut gefallen, dass er vielleicht sogar gedacht hätte, Matthäus habe plötzlich wieder etwas Porzellan im Schrank. Zumindest die ein oder andere Tasse.

