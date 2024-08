Der FC St. Pauli hat bei seiner Rückkehr in die Fußball - Bundesliga einen hohen Preis für seinen Mangel an offensiver Durchschlagskraft gezahlt. Trotz einer mehr als nur würdigen Leistung und einer Vielzahl von hervorragenden Torgelegenheiten unterlag der Meister der vergangenen Zweitligasaison dem letztjährigen Bundesliga-Debütanten 1. FC Heidenheim 0:2 (0:0). Den St.-Paulianern blieb der Trost, dass ihnen niemand gesagt hatte, dass es im Oberhaus einfach werden würde.

Es war ein Duell, dass die Bundesliga noch nie gesehen hatte: St. Pauli und Heidenheim waren sich bislang nur unterklassig begegnet. Und es war eine Partie, die in groben Zügen unter dem Motto stand, das im Millerntorstadion hin und wieder an der Bande aufflackerte. „Ein anderer Fußball ist möglich“, stand dort zu lesen, ein Spruch, der für ein neues Finanzierungsmodell wirbt: die Umwandlung des Klubs in eine Genossenschaft. Dass ein „anderer“ Fußball möglich sein soll, gilt in diesem Sommer aber auch für das, was St. Pauli auf dem Rasen bieten will. Für den Stilwechsel, der mit der Veränderung auf der Trainerposition einhergeht.

Der ballbesitzorientierte Stil, der unter dem nach England abgewanderten Trainer Fabian Hürzeler gepflegt wurde, soll erklärtermaßen einem Modell weichen, in dem Pressing- und Umschaltmomente im Zentrum stehen. Voilà: Der Bundesliga-Aufsteiger fremdelte nicht mit dem Ansatz, den Hürzeler-Nachfolger Alexander Blessin angeordnet hat. Erfolg brachte er (noch) nicht.

Beim Abschluss fehlt der Durchblick

Die Heidenheimer hatten nach dem Hinspielsieg in der Qualifikationsphase der Conference League vom Donnerstag (2:1 beim norwegischen Vertreter BK Häkken) quasi das gesamte Team ausgewechselt. Dass St. Pauli ein höheres Maß an Präsenz an den Tag legte, hatte aber vor allem mit der inneren Überzeugung der Gastgeber zu tun. Sie nahmen einen Distanzschuss des Heidenheimers Adrian Beck ungerührt hin (4. Minute). Danach trugen die vielversprechenden Offensivaktionen das Siegel des Aufsteigers, oder genauer: das Siegel des australischen Mittelfeldspielers Connor Metcalfe. Erst verzog der 24-Jährige, nachdem ihm sein Landsmann und Kapitän Jackson Irvine den Ball am Strafraum mustergültig auflegte (20.), dann fehlte ihm nach einer Hereingabe von Morgan Guilavogui die letzte Prise Überzeugung, um aus sieben Metern einzudrücken (30.).

Auch nach der Pause blieb es dabei, dass sich die Augen der Offensivkräfte St. Paulis zu früh mit Tränen der Rührung zu füllen begannen – und also beim Abschluss der letzte Durchblick fehlte. Das war der Fall, als Guilavogui nach einem Freistoß von Eric Smith per Kopf deutlich verzog, als Lars Ritzka den Ball Richtung Eckfahne schoss (55.), als Irvine nach einem schönen Spielzug über die linke Außenbahn versuchte, Guilavogui zu bedienen (66.) – und Hauke Wahl im Anschluss an einen Eckball Heidenheims Torwart Kevin Müller auf der Linie anschoss.

Da war der Moment gekommen, da es Heidenheim für geboten hielt, den fahrlässigen Umgang der Gastgeber mit seinen Chancen auf grausame Weise zu bestrafen: Omar Traoré trieb den Ball übers halbe Feld, Marvin Pieringer legte auf Paul Wanner ab, und der schob den Ball ins lange Eck (67.). „Sankt! Pauli!!“, brüllte das Millerntorstadion. Doch der Stolz und Trotz, der mitschwang, half nicht. Im Gegenteil: Nach einer Ecke von Mathias Honsack flogen alle am Ball vorbei, darunter auch St. Paulis Torwart Vasij, sodass Jan Schöppner einschoss – und den aus Sicht der Gastgeber überaus bitteren 0:2-Endstand herstellte.