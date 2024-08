St. Pauli in der Bundesliga:Zum Einstand ein Gefühl von „guter Enttäuschung“

Die Wege der Fußballprofis im Millerntor-Stadion führen aus dem Licht in tiefste Dunkelheit, in eine kaum ausgeleuchtete Gasse, die sie in die Kabinen bringt. Doch Jackson Irvine, der Kapitän des Aufsteigers FC St. Pauli , sah nur Licht, als er vor dem Tunnel stand. Mit 0:2 hatte seine Mannschaft zwar ihr Bundesliga -Debüt gegen den 1. FC Heidenheim verloren. Doch der Australier formulierte dazu einen Begriffsgegensatz, der klang wie Rohmaterial für die Poesie seines Landsmanns und persönlichen Helden Nick Cave. Das Konterfei des Punk-Lyrikers und Sängers trägt Irvine als Tattoo auf dem Bizeps. „Don’t get me wrong“, sagte Irvine, zu Deutsch: Versteh’ mich nicht falsch. Ja, man sei enttäuscht, „aber es ist eine gute Enttäuschung.“ Irvine wirkte so, als meinte er das ernst.

Das war nicht weiter verwunderlich. Der FC St. Pauli war nicht der erste Bundesliga-Aufsteiger, der sein Auftaktspiel verlor. Und es hat in der Vergangenheit auch Aufsteiger gegeben, die schlechtere Startauftritte hingelegt haben. Vor einem Jahr etwa verloren ebenjene Heidenheimer in Wolfsburg zum Auftakt 0:2 und ließen dabei nur rudimentär erkennen, dass ihr späteres Reiseziel ein mehr als bloß stabiler achter Platz werden könnte. Insofern ist es nach der ersten Niederlage alles andere als gewiss, dass sich Irvine und seine St. Paulianer in der Bundesliga-Tabelle dauerhaft südlich des Äquators einrichten müssen – oder gar, wie nach dem ersten Spieltag, ganz am Ende.

Am Sonntagabend waren beim Neuling Unzulänglichkeiten zu beobachten, das schon. Doch weil diese Insuffizienzen nur die Veredelung der gemeinschaftlichen Aktionen betrafen, ansonsten aber gegen einen sehr soliden 1. FC Heidenheim eine klare und Produktivität verheißende Spielidee erkennbar war, hatten die St. Paulianer trotzdem allen Grund, optimistisch zu sein.

„Wir haben bis auf den letzten Pass alles richtig gemacht“, fand Irvine und bezog das auch auf sich. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte er bei einer Hereingabe auf Morgan Guilavogui das richtige Timing verpasst. „Ich muss lernen, dass du auf diesem Level keine drei, vier Chancen bekommst, den Killer-Pass zu spielen“, erklärte der Australier später. Sein neuer Coach Alexander Blessin, der in Belgien zweimal zum Trainer des Jahres gewählt wurde, pflichtete ihm bei. Der Matchplan sei weitgehend aufgegangen, sagte Blessin: „Wenn wir in beide Richtungen effektiver werden, bin ich mir sicher, dass auch die Punkte kommen werden.“

Heidenheim freut sich über den Torschützen und FC-Bayern-Leihspieler Paul Wanner

In der Teildisziplin „Effektivität“ machten die Heidenheimer den Hamburgern in der Tat etwas vor. Die größere Zahl an qualitativ hochwertigen Chancen hatten die Gastgeber; dass St. Paulis australischer Mittelfeldspieler Connor Metcalfe in der ersten Halbzeit zwei Gelegenheiten ausließ (20./30.), konnte es in Sachen Tragik mit dem nach seiner Geburtsstadt Newcastle benannten coming-of-age-Film aufnehmen. Denn die Heidenheimer zeigten ihrerseits, dass sie ein erwachsener Bundesligist geworden sind.

Ihr Konter zum 1:0, der auf eine von Torwart Kevin Müller vereitelte Chance folgte, war von chirurgischer Präzision getragen, bis die FC-Bayern-Leihgabe Paul Wanner, 18, wohlüberlegt einschob. „Er ist fußballerisch schon auf einem sehr guten Niveau“, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt über den Torschützen. Und nach einem Eckstoß fiel es Jan Schöppner leicht, das 2:0 (82.) nachzulegen – auch weil Torwart Nikola Vasilj dabei wie ein Clubbesucher wirkte, der auf die Tanzfläche will und es sich auf halbem Weg anders überlegt.

Dennoch gab es nach dem Spiel intensive Aufmunterungen des Publikums. Trainer Blessin nahm das als Beweis her, dass St. Pauli die Liga tatsächlich bereichern wird. Er betonte das fast noch mehr als eine andere, übergeordnete Nachricht des Abends. Sie lautete: Die Abkehr vom ballbesitzorientierten Fußball des nach England abgewanderten Aufstiegstrainers Fabian Hürzeler vollzieht sich unfallfrei. Und die neue Grammatik, die Blessin seinem Team vermittelt, trifft auf lernwillige Schüler, obwohl der neue Ansatz fordernder ist. „Wir glauben an diese Idee“, sagte Irvine.

Blessin präferiert auch aus pragmatischen Gründen einen Stil, der auf Pressing beruht, er weiß: In der Bundesliga wird man qua natura weniger Ballbesitz haben als in Liga zwei. „Wir sind Woche zu Woche besser geworden, und ich glaube nicht, dass wir diesen Lernprozess beendet haben“, sagte Irvine. Eric Smith, der zentrale, nunmehr tiefer agierende Spielauslöser der St. Paulianer, pflichtete ihm bei. „Wir sind noch auf der Suche nach den letzten Prozentsätzen. Aber die“, glaubt er, „werden noch kommen.“ Womöglich schon am Freitag, im zweiten Spiel beim 1. FC Union Berlin, der übrigens bei seinem eigenen Bundesligadebüt 2019 gegen Leipzig 0:4 verlor.