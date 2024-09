Interview von Thomas Hürner, Hamburg

GmbH, GmbH & Co. KGaA, AG, AG & Co. KGaA – die Rechtsformen der Fußballklubs in der ersten und zweiten Liga wirken wie ein Buchstabensalat. Ausgegliederte Profiabteilungen sind inzwischen die Regel und nicht die Ausnahme, wenngleich die 50+1-Regel dem Einfluss von Investoren weiterhin Einhalt gebietet. Der FC St. Pauli, einer der letzten eingetragenen Vereine im Oberhaus, wird der finanziellen Übermacht der Konkurrenz fortan auf ungewöhnliche Weise begegnen: Der Kiezklub gründet eine Genossenschaft, im Herbst ist Startschuss für das Projekt. Miriam Wolframm, 43, ist leidenschaftliche St. Paulianerin und hat Berufserfahrung in Marketing und Wirtschaft. Das soll ihr nun auch als Teil des vierköpfigen Genossenschaftsvorstands helfen.