Als Dayot Upamecano die Treppenstufen hinaufstieg, die ihn zum abfahrbereiten Mannschaftsbus führen sollten, gab er, so muss man das sagen, ein bedauernswertes Bild ab. Seine Schritte waren mit dem Wort beschwerlich unzureichend beschrieben, sie glichen einem Schleichen. Der vor 27 Jahren in Évreux, Frankreich, geborene Verteidiger bewegte sich wie ein alter Herr. Immerhin erreichte Upamecano rechtzeitig sein Ziel.
Bundesliga-SpitzenspielKovac singt Hymnen auf Kimmich
Lesezeit: 4 Min.
Joshua Kimmich macht beim turbulenten 3:2 des FC Bayern in Dortmund den kleinen, aber feinen Unterschied aus. Sein größter Verehrer kommt vom Gegner.
Von Philipp Selldorf, Dortmund
Torhüter im modernen Fußball:Neuer Trend: Torwart-Behinderung
Der komplexe Job zwischen den Pfosten wird noch schwieriger: Immer mehr Teams rempeln bei Eckbällen systematisch und stellen sich gezielt in den Weg – auch Bayerns Topspiel-Gegner Dortmund beherrscht das.
