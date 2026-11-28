Momentan kann in der Bundesliga passieren, was will, alles wird überstrahlt vom Branchenprimus aus der bayerischen Landeshauptstadt, der zusehends auch in eine formidable sportliche Krise rutscht. Ganz anders die Kölner, denen die Bayern nach mäßigem Saisonstart ganz offenbar mittels Punktgewinn beim haushohen Favoriten eine Art Anschubhilfe gegeben haben. Jedenfalls nahmen die Kölner den Schwung vom 1:1 im Süden mit und zerlegten die zaghaften Gäste aus Elversberg mit zielstrebigem Tempospiel und feinen Kombinationen bereits in der ersten Halbzeit. Während beim Effzeh nach dem 5:0 die Karnevalsstimmung Fahrt aufnimmt, wurde in Mainz, ebenfalls Hochburg für derlei Aktivitäten, immerhin der Totalschaden verhindert. Der glückliche 2:1-Sieg in den Schlussminuten bringt Abstand zum Tabellenende und verschafft Trainer Urs Fischer etwas Ruhe – die Unioner aus Berlin bleiben Vorletzter.

Kurioses tat sich im Duell der beiden Aufsteiger, die im bisherigen Saisonverlauf mit Toren eher geknausert haben. Schalke 04 wurde von entfesselten Paderbornern mit 8:1 nach miserabler Leistung aus dem Stadion geschossen – und dürfte wenig spaßigen Zeiten entgegengehen.

Beginnt für den 1. FC Köln die fünfte Jahreszeit?

Ja, ist denn schon Karneval? Und wie, am Samstag jedenfalls gab es in Müngersdorf eine besonders lustige Sitzung für die Kölner Jecken. Schon beim 1:1 in München, wo die fünfte Jahreszeit Fasching heißt, hatten die Rheinländer richtig viel Spaß, als sie dem angeschlagenen Rekordmeister eine rote Nase aufsetzten. Kleine Spaßbremse war nur die Tatsache, dass der Effzeh das Spiel hätte gewinnen müssen. Sollte Said El Mala wegen seiner verpassten Chance beim FCB eine Narrenkappe verpasst bekommen haben, so durfte er sie nach seinem sehenswerten Treffer zum 2:0 umgehend wieder zurückgeben: Mikey Moore, der seit seinem Tor bei den Bayern nicht mehr zu bremsen scheint, legte überlegt zurück und El Mala knallte den Ball noch überlegter in den Winkel (16.).

Da stand es bereits 1:0, weil Marius Bülter, der neben El Mala im Sturm randurfte, eine punktgenaue Flanke der Crystal-Palace-Leihgabe Borna Sosa per Kopf ins Elversberger Tor versenkt hatte. Und weil die kleine Aufführung derart gelungen geriet, beschlossen die beiden Protagonisten selbige zum Gaudium der 50 000 Sitzungsgäste zu wiederholen: Flanke vom Kroaten von links, Bülter vollendete mit dem Schädel (39.). Dass Bülter (63.) auch ohne Sosa traf, passte zwar nicht ins Sketch-Muster, dafür waren Moore und El Mala beteiligt. Der Nationalstürmer beendete den Feiertag mit seinem 5:0 (68.). Und die Gäste aus Elversberg, angereist als Tabellenneunter? Wollten dem Karnevalstreiben nicht sonderlich im Wege stehen, Torchancen mit realistischen Erfolgsaussichten waren nahezu keine zu notieren. Die Kölner haben nun wie Elversberg 13 Zähler, orientieren sich zusehends nach oben – und die fünfte Jahreszeit hat gerade erst begonnen.

Wird Paderborn zur neuen Torfabrik?

Das Gastspiel der Knappen in Paderborn gab dem geneigten Beobachter wenig Hoffnung auf ein Offensivspektakel. Die Schalker waren mit der Bilanz von einem Törchen aus den vergangenen sechs Pflichtspielen angereist, auch die Ostwestfalen waren bis zum Samstag mit acht Bundesligatreffern nicht gerade als Torfabrik auffällig. Immerhin die Schalker schreckten ihre Anhänger nicht mit einer Änderung ihrer bisherigen Linie auf, das Tor durch Adil Aouchiche (59.) passt in die aktuelle Torhistorie. Blöderweise waren die Gastgeber im Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger so gar nicht gewillt zu altbekanntem Trott. Jano ter Horst (21.) hatte eröffnet, dann zerlegte Stefano Marino den Gegner mit drei Treffern fast im Alleingang, (39., 45.+4, 57.). Zwischenzeitlich durfte Steffen Tigges (55.) ran, ehe Deniz Zeitler (73.), Gabriel Vidovic (85.) und Felix Götze (90.+6) das Schalker 1:8-Debakel sicherstellten. Für die Gelsenkirchener brechen nicht nur angesichts des Revierderbys am kommenden Wochenende gegen Dortmund und der miserablen Leistung, die phasenweise an Arbeitsverweigerung grenzte, sehr schwere Zeiten an.

Bringt der Mainzer Last-Minute-Treffer die Wende?

Was für ein Schlussspurt der Mainzer: Im Angesicht einer weiteren Niederlage und dem völligen Absturz rettete Anthony Caci in der Nachspielzeit (90.+2) den nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg. Lange sah alles nach einem Überraschungserfolg der abstiegsbedrohten Unioner aus Berlin aus, Janik Haberer hatte eine Ecke über die Linie gestochert (37.). Die Mainzer waren danach zwar spielbestimmend, Union indes verpasste trotz guter Kontermöglichkeiten nachzulegen. Erst der eingewechselte Phillip Tietz wendete mit seinem Kopfballtor (85.) nach Amiri-Flanke den Totalschaden ab, ehe Caci dem Mainzer Trainer Urs Fischer mit dem Sieg im Kellerduell etwas Ruhe verschaffte.