Der FC Bayern bleibt auch nach dem neunten Spieltag Tabellenführer der Bundesliga , die Münchner gewannen 2:1 in Mainz. Es bleibt aber keine unkomplizierte Saison für den Meister, Manuel Neuer musste vor der Pause verletzt wieder ausgewechselt werden , nachdem er unter der Woche beim Champions-League-Spiel in Madrid erst zurückgekehrt war. Was sonst los war am Samstag in der Bundesliga? Die wichtigsten Fragen und Antworten (Ergebnisse und Statistiken finden Sie hier ).

War es auch für Fans des Bayern-Verfolgers Dortmund ein guter Tag?

Einer der größten Anhänger des Ballsportvereins Borussia tigerte am Samstag tatsächlich vor der Bank des Gegners auf und ab: Elversbergs Trainer Vincent Wagner verbrachte seine Kindheit im Ruhrgebiet und verehrte die damalige goldene Dortmunder Generation. Ein anderer, langjähriger Elversberger, der einst mit kleinem Geld im Saarland einen formidablen Bundesliga-Aufsteiger geformt hat, sympathisiert seit diesem Sommer derweil qua Dienstverhältnis mit dem BVB: Sportdirektor Ole Book. Und zumindest das nackte Ergebnis von 2:1 (0:0) bereitete Book am Samstag die größere Freude; der BVB bleibt so auch punktgleich mit den Bayern. Wobei Book nach Abpfiff angestrengt blickte, ganz anders als Wagner.

Das war allerdings weniger dem sechsten Dortmunder Sieg im neunten Ligaspiel geschuldet, sondern der Darbietung seiner Mannschaft. Elversberg verteidigte stark, befreite sich immer wieder mit schicken Kurzpässen aus der Dortmunder Umklammerung, erschuf dank Francis Onyeka und Lukas Petkov in Halbzeit eins genauso viele gute Chancen wie der BVB, für den Fabio Silva zweimal vergab. Der große Favorit brachte erst nach der Pause das Doppel aus Effizienz und Geistesblitz zur Geltung, das den Dortmundern in dieser Saison zumindest die Punkte sichert. Nationalspieler Felix Nmecha traf per Flachschuss aus 18 Metern (55.) – Elversbergs Defensive hatte einmal nicht recht aufgepasst –, dann mit einem Kracher aus gut 25 Metern (71.).

Doch selbst nach der vermeintlichen Entscheidung geriet der BVB ins Schwitzen, denn Elversberg kreierte wohl das Tor des Spieltags: Florian Le Joncour verlängerte nach einer Flanke per Kopf zu Noel Futkeu, der traf aus elf Metern per Seitfallzieher (81.). Dortmund pendelte die Schlussoffensive des Gegners aus wie ein Boxer in den Seilen – und freute sich durchaus aufrichtig darüber, dass es gegen Elversberg ein 2:1 zustande gebracht hatte. Wie ein paar Spieltage zuvor übrigens der Tabellenführer aus München.

Was machen die weiteren deutschen Nationalspieler vor der Länderspielpause?

Joshua Kimmich erzielte sein erstes Saisontor, auch Lennart Karl traf wieder. Den auffälligsten Auftritt neben Nmecha hatte allerdings jemand, der noch kein Nationalspieler ist, aber zum zweiten Mal zum Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp gehört und demnächst sein Debüt geben dürfte: Brajan Gruda, 22, von RB Leipzig drehte mit zwei herrlichen Vorlagen in der 34. und 35. Minute das Spiel gegen Augsburg. Erst lief er Slalom, dann schlug er Haken und chippte den Ball mit viel Gefühl in die Mitte. Er dribbelte, tunnelte, war kaum zu stoppen.

Grund zur Freude: Brajan Gruda nach dem 3:1 durch David Raum. Jan Woitas/dpa

Leipzig gewann 5:1 - und Augsburg brachte es wenig, dass frühe Tore scheinbar die neue Spezialdisziplin des Teams sind. Nachdem Robin Fellhauer vor ein paar Wochen nur 8,4 Sekunden für das 1:0 gegen die Bayern brauchte - das schnellste Tor der Bundesligageschichte -, traf Anton Kade diesmal nach 37 Sekunden. Doch spätestens nach der Leipziger Führung war ein Klassenunterschied zu sehen.

Wieso blieben die Zuschauer beim 2:2 zwischen Paderborn und Frankfurt meistens still?

Ein Frankfurter Fan war aus drei Metern Höhe gestürzt, offenbar vom Zaun des Gästeblocks. Wie ein Sprecher der Eintracht auf SZ-Nachfrage mitteilte, wurde er mit einem Krankenwagen abtransportiert und sei zumindest für diesen Abtransport „stabil genug“ gewesen.

Die Partie rückte dadurch in den Hintergrund, auch wenn sie durchaus spektakulär war. Während der von Klopp nominierte Stürmer Younes Ebnoutalib zunächst auf der Bank saß, traf der von Klopp nicht nominierte Stürmer Jonathan Burkardt zur Frankfurter Führung. Paderborn machte das bessere Spiel, verwandelte den Rückstand durch Tore von Raphael Obermaier (45.) und Marvin Pieringer (Foulelfmeter, 73.) verdient in eine Führung und war am Ende in Überzahl, weil Elias Baum Gelb-Rot sah (75.). Aber nach einer Ecke in der Nachspielzeit traf Burkardt mit der Hacke zum Ausgleich. Vorarbeit: Torwart Noah Atubolu per Kopfball.