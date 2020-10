Von Johannes Kirchmeier und Martin Schneider

Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0 (1:0), Tore: Haaland (31. Minute), Can (47.), Haaland (66.), Passlack (90+2.)

31 lange Minuten sah es beim BVB so aus, als würde sich das Augsburg-Drama (0:2 am vergangenen Samstag) wiederholen. Engagiert und diszipliniert verteidigende Freiburger reichten, um Dortmund offensiv weitgehend zu kontrollieren, Torchancen gab es kaum. Doch dann verlor Nicolas Höfler in der Vorwärtsbewegung den Ball gegen den in die Startelf zurückgekehrten Marco Reus, der zu Giovanni Reyna spielte, der dem bereits gestarteten Erling Haaland perfekt in den Lauf passte.

Haaland vollendete präzise zum 1:0 und damit war die psychologische Barriere aus den Köpfen der Dortmunder Spieler. Der BVB spielte befreiter auf, hätte schon vor der Pause das zweite Tor nachlegen können. Das erledigte dann Emre Can, den die Freiburger nach einer Ecke einfach vergaßen. Er köpfte stehend und völlig allein ins Tor.

Das Schmankerl des Spiels war dann das 3:0. Gegen aufgerückte Freiburger dribbelte Reyna Nico Schlotterbeck aus, passte zu Haaland, der wieder mit starkem Laufweg, starkem Abschluss und noch mit der Vorlage zum späten 4:0 durch Felix Passlack glänzte. Für den Norweger waren es die 16. und 17. Tore im 18. Bundesliga-Spiel, der 17-jährige US-Amerikaner Reyna sammelte drei Torvorlagen an einem Tag.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2), Tore: Plea (14.), Lainer (16.), Stindl (56. Foulelfmeter), Rexhbecaj (84.)

Beim 1. FC Köln wurde unter der Woche viel über Torwart Timo Horn debattiert, von dem es hieß, er sei nicht mehr gut genug für einen Bundesligakeeper. Das Spiel gegen Gladbach begann prompt mit einigen starken Paraden von Horn, der die konfusen Kölner vor einem noch früheren Rückstand bewahrte. Das Gegentor fiel dann trotzdem und fast zwangsläufig: Nach einem langen Ball mussten sich weder Vorbereiter Jonas Hofmann, noch Torschütze Alassane Plea mit Gegenwehr herumärgern.

Detailansicht öffnen Plea schießt das 1:0. (Foto: Frederic Scheidemann/Getty Images)

Kurz darauf sah Horn dann wieder sehr unglücklich aus. Nach einem Eckball konnte Stefan Lainer einfach ins kurze Eck köpfen - also die Ecke, die ein Torwart priorisierend bewachen sollte. Danach kam Köln tatsächlich für ein paar Minuten besser ins Spiel - allerdings ohne größere Torchancen.

Das 3:0 durch Lars Stindl nach Foulelfmeter (56., Ehizibue an Thuram) überraschte dennoch wenig, der späte Anschlusstreffer von Elvis Rexhbecaj (84.) war nur fürs Torverhältnis interessant. Der Kölner Fehlstart ist damit nach drei Niederlagen in drei Spielen perfekt. Erschwerend kommt hinzu, dass er sich angekündigt hatte. Das Team von Markus Gisdol wartet seit Anfang März auf einen Bundesliga-Sieg.

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0), Tor: Bittencourt (27.)

Es war eine äußerst knappe Entscheidung, doch Leonardo Bittencourts Schulter war letztlich der Torauslinie doch um Zentimeter näher als die seines Gegenspielers Amos Pieper, für diese Gewissheit sorgte der Videoassistent. Und so verhallte der erste Bremer Jubel im Weserstadion nach 20 Minuten flugs wieder. Bittencourt blickte etwas fragend und auch frustriert drein, entmutigen ließ er sich aber überhaupt nicht. Stattdessen tauchte er halt einfach in der 27. Minute wieder gefährlich im Strafraum der Bielefelder auf. Er nahm eine Flanke von Jean-Manuel Mbom an und traf mit dem nächsten Kontakt dann zum Führungstor für die Werderaner gegen den Aufsteiger.

Und weil der Bielefelder Ausgleich in der Nachspielzeit zurecht wegen gefährlichen Spiels abgepfiffen wurde (und weil Werder-Torwart Pavlenka vorher überragend hält) sorgte Bittencourts Tor schon für den zweiten Sieg der Bremer in der neuen Saison. Vielleicht also wollte Bittencourt am Samstag schon einmal den Beweis antreten, dass er einen Mittelfeldkollegen ersetzen kann: Denn das überwölbende Thema ist in Bremen ja derzeit ein anderes, die Frage, ob der Niederländer Davy Klaassen in seine Heimat wechselt. Er würde wohl gerne zum niederländischen Fußballklub Ajax Amsterdam zurückkehren. Eine Entscheidung muss bis zum Transferschluss am Montag fallen, bis zum frühen Samstagabend gab es noch nichts Neues von der Personalie.

VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen 1:1 (0:1), Tore: Schick (7.), Kalajdzic (76.)

Er musste bis zum dritten Einsatz für Bayer 04 Leverkusen warten, doch dann durfte der Angreifer Patrik Schick schon in der 7. Spielminute über seinen ersten Bundesliga-Treffer für Leverkusen jubeln. Florian Wirtz flankte in der Partie beim Aufsteiger VfB Stuttgart - und der lange Schick sprang höher als die Stuttgarter Marc-Oliver Kempf und Konstantinos Mavropanos und köpfte das 1:0. Doch lange hielt das Glück an diesem Tag nicht an für den Tschechen: Schon 13 Minuten nach seinem Jubel musste der aus Rom geholte 26-Millionen-Euro-Stürmer das Feld mit Oberschenkelproblemen verlassen. Nachhaltig in Erinnerung dürfte der Treffer des in der vergangenen Saison noch nach Leipzig verliehenen Stürmers aber wohl nicht bleiben: Schließlich bleibt das Team von Trainer Peter Bosz in dieser Saison weiter ohne Sieg - und verliert schon den Anschluss an die Spitze.

Für den Ausgleich sorgte der Sturm-Hüne auf der Gegenseite - Zwei-Meter-Mann Sasa Kalajdzic köpfte das 1:1, es war bereits sein drittes Saisontor im dritten Spiel. So konnte der Leverkusener Abwehrchef Sven Bender sein 250. Bundesliga-Spiel nicht mit einem Sieg beenden.

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 2:1 (0:1), Tore: Kramaric (18.), Kamada (54.), Dost (71.)

Tabellarisch war es das Topspiel des Samstagnachmittags: Der Spitzenreiter TSG Hoffenheim gastierte nach seinem 4:1-Erfolg gegen den FC Bayern München beim Dritten Eintracht Frankfurt. Zwei Teams, die in dieser noch jungen Saison also noch nicht verloren hatten.

Und tatsächlich lieferten sie sich ein aufregendes Spiel, in dem der derzeit so überragende Andrej Kramaric den ersten Glanzmoment setzte: Im Strafraum narrte er die gesamte Frankfurter Abwehr und traf per feinem Linksschuss zum 1:0, sein sechstes Saisontor. Doch in der zweiten Hälfte wurde dann das Heimteam von Trainer Adi Hütter stärker, was sich in Toren auszahlte: Nach der genialen Flanke des Ex-Hoffenheimers Steven Zuber nahm der Angreifer Bas Dost den Ball in aller Seelenruhe im Strafraum an, wartete ein bisschen und legte dann fein quer zu Daichi Kamada, der den Ausgleich erzielte. Nach einem großen Gewurschtel im Strafraum leitete später André Silva den Ball unmittelbar vor der Torlinie zu seinem an diesem Nachmittag so überragenden Dost weiter, der die Partie mit dem 2:1 entschied.

Nicht die einzige positive Nachricht aus Frankfurter Sicht: Der Eintracht gelang am Samstag auch die Verpflichtung des Confed-Cup-Siegers Amin Younes, der den länger verletzten Filip Kostic auf dem linken Flügel ersetzen könnte. Younes wird für zwei Jahre vom SSC Neapel ausgeliehen und kann danach fest von den Hessen verpflichtet werden. "Er ist ein Spieler, der uns sicherlich gut tun wird, weil er ein anderes Element mitbringt. Ein toller Spieler, auf den freuen wir uns", sagte Hütter beim TV-Sender Sky.

Ersatzbank des Tages

Am Freitag gab Bundestrainer Joachim Löw sein Aufgebot für die Oktoberländerspiele bekannt. Und gleich drei aktuelle deutsche Nationalspieler setzte BVB-Trainer Lucien Favre heute auf die Bank. Namentlich Julian Brandt, Nico Schulz und Mo Dahoud.

Zuschauerzahlen

In Dortmund genehmigten die Behörden 11.500 Zuschauer - und stellten damit einen "Zuschauerrekord" für die aktuelle Saison auf. In Stuttgart hätten gar 12.000 Zuschauer ins Stadion gedurft - allerdings wurden nicht alle Karten verkauft. Ganze 300 Fans durften in Köln ins Stadion - um ihren Klub klar verlieren zu sehen. In Frankfurt sah und hörte man wieder 8000 Zuschauer, im Bremer Weserstadion waren gar keine Fans zugelassen. So wird es auch am Sonntag in München der Fall sein.