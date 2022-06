Bundesliga-Spielplan:FC Bayern spielt zum Auftakt in Frankfurt

FC Bayern spielt zum Auftakt in Frankfurt

Die Bayern und Thomas Müller (rechts) starten in Frankfurt in die neue Bundesliga-Spielzeit.

Die DFL gibt den Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison bekannt: Meister München reist am ersten Spieltag zum Europapokalsieger, der BVB startet gegen Leverkusen, Aufsteiger Schalke muss nach Köln.

Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt und Meister FC Bayern München eröffnen die 60. Saison der Fußball-Bundesliga. Die erste Partie der Spielzeit 2022/2023, die durch die WM in Katar für zwei Monate unterbrochen wird, findet am 5. August (20.30 Uhr Sat.1 und DAZN) in Frankfurt statt.

Dies bestätigte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit der Veröffentlichung des Spielplans am Freitag in Frankfurt/Main. Traditionell darf der Titelverteidiger die erste Partie bestreiten.

Der Auftakt-Spieltag bietet mit dem Duell der Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen und dem Derby 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC zwei weitere Kracher. Zweitliga-Meister FC Schalke 04 tritt zum Auftakt beim 1. FC Köln an.

Die Bundesliga-Hinrunde wird wegen der Weltmeisterschaft (21. November bis 18. Dezember) nach dem 15. Spieltag erstmal pausieren. Nach der Winterpause geht es am 20. Januar 2023 weiter. Die Saison endet am 27./28. Mai.

Bereits am 15. Juli (20.30 Uhr) startet die neue Runde in der 2. Liga mit dem Spiel zwischen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96.