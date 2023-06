Meister Bayern München eröffnet mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen die 61. Bundesliga-Saison. Die Partie findet am 18. August statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei der Veröffentlichung der Spielpläne für die Bundesliga und die 2. Liga bekannt.

Bereits nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause. Die letzten Partien der Hinrunde werden dann zum Auftakt ins neue Jahr vom 12. bis zum 14. Januar 2024 ausgespielt. Das Saisonfinale ist für den 18. Mai 2024 terminiert, knapp zwei Wochen später (3. Juni 2024) beginnt die Abstellungsperiode für die EM in Deutschland.

Drei Wochen vor dem Auftakt in der 1. Liga startet bereits die Spielzeit in der 2. Bundesliga (28. Juli) mit der Partie zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04. Nach der Winterpause geht es dort am 19. Januar 2024 weiter, der letzte Spieltag findet am 19. Mai 2024 statt.