Doublegewinner FC Bayern München wird in der neuen Saison am 8. und 25. Spieltag von Borussia Dortmund gefordert. Dies geht aus den von der Bundesliga veröffentlichten Spielplänen hervor. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany empfängt den BVB zunächst in der Allianz-Arena (30. Oktober bis 1. November), das Rückspiel ist am Wochenende vom 5. bis 7. März geplant.

Die beiden Dauerrivalen treffen bereits vor dem Anpfiff in den Liga-Alltag am 22. August (20.30 Uhr/Sat.1 und Joyn) beim Franz Beckenbauer Supercup in Dortmund aufeinander. An jenem Wochenende wird auch – mit allen anderen beteiligten Mannschaften – die erste Runde des DFB-Pokals ausgetragen.

Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig muss zum Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach ran, Europa-League-Finalist SC Freiburg gegen Werder Bremen. Die beiden Aufsteiger haben erst mal ein Auswärtsspiel: der FC Schalke 04 beim FC Augsburg und der SC Paderborn beim FSV Mainz 05.

Im Rahmen der „Bundesliga City Challenge“ hatte der Dachverband der 36 Profiklubs bereits zuvor einige Paarungen veröffentlicht. So eröffnen die Bayern am 28. August die neue Spielzeit gegen den VfB Stuttgart. Es kommt somit zur Wiederholung des vergangenen DFB-Pokalendspiels, das die Münchner 3:0 für sich entschieden hatten.

Fest stehen zudem die Revierderbys zwischen Dortmund und Schalke. Das Hinspiel in Gelsenkirchen findet am ersten Dezember-Wochenende statt, das Rückspiel am Wochenende vom 9. bis 11. April 2027. Neuling SV Elversberg empfängt zu seiner Premiere Bayer Leverkusen.

Auftakt in der ersten und zweiten Liga im Free-TV

In der 2. Liga geht es drei Wochen vorher am 7. August mit der Partie zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC los. Sat.1 zeigt sowohl die Bayern-Partie gegen Stuttgart als auch den Zweitliga-Start zwischen Bochum und Hertha im Free-TV. An welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die Partien der beiden Ligen am Ende stattfinden, gibt die Dachorganisation blockweise im Laufe der Saison bekannt.

Die 64. Bundesliga-Saison macht vom 21. Dezember bis 7. Januar Winterpause. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 22. Mai (1. Liga) und 23. Mai (2. Liga) angesetzt. Falls die Bayern wieder die Meisterschale erobern, wird ihnen diese dann zum Saisonfinale gegen Eintracht Frankfurt überreicht.