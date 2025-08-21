Wenn ein großer Spieler seinen Klub verlässt, geht er – frei nach Trude Herr – niemals so ganz. Irgendwas von ihm bleibt da, und damit darf sich dann sein Nachfolger herumschlagen. Ibrahim Maza , 20, hat bei Bayer Leverkusen das zweifelhafte, aber auch schmeichelhafte Vergnügen, die Nachfolge von Florian Wirtz, 22, anzutreten. Wie Wirtz ist Maza ein junger deutscher Spieler (wenngleich für Algeriens Nationalelf im Einsatz) mit glanzvoller Technik und Spielmacherqualitäten. Auch der konstante Werdegang vor dem Wechsel zu Bayer 04 verbindet die beiden: Während Wirtz seit Kindheitstagen beim 1. FC Köln in die Lehre ging, ist Maza fast zehn Jahre bei Hertha BSC aufgezogen worden.

Niemand verlangt nun gleich von ihm, dass er sofort die Wirkung des Nationalspielers Wirtz entfaltet, was aber ebenfalls niemanden daran hindern wird, den Nachfolger am Vorgänger zu messen. Ihm selbst gefallen die Vergleiche nicht, auch wenn er ausdrücklich plant, eines Tages auf ähnlichem Niveau spielen zu wollen. „Flo ist ein unglaublicher Spieler“, sagte Maza neulich. Und bereute gleich seine vorwitzige Äußerung: „Ich hoffe, ich darf überhaupt Flo sagen.“

Romulo (RB Leipzig)

Romulo. (Foto: Jorge Saenz/AP)

In einer kürzlich verschickten Pressemitteilung hieß es, bei dem Stürmer Romulo, 23, handele es sich um den sechsten Brasilianer in der Vereinsgeschichte von RB Leipzig. Das ist einerseits eine sehr lustige Nachricht, weil die Geschichte dieses Klubs nicht viel weiter zurückreicht als bis zum vorletzten Auswärtsspiel. Andererseits verstört die Nachricht auch, weil sie einen peinlichen Nachdenkprozess auslöst: Ähm, wer waren noch mal die anderen fünf? Müsste man die nicht alle draufhaben, bei den paar Jahren Vereinsgeschichte? Tatsächlich hat es Matheus Cunha aus Leipzig in den Weltfußball und bis zu Manchester United geschafft und der Verteidiger Bernardo wenigstens bis nach Hoffenheim. Am meisten Spiele für RB (85) absolvierte allerdings der womöglich zu Unrecht vergessene Thiago Rockenbach da Silva, allerdings in den Jahren 2011 bis 2014.

Glaubt man den Kolportagen über den neuen Brasilianer Romulo, dann wird er in der anstehenden Saison mindestens 85 Tore schießen. Der Neue gilt als eine Mischung aus dem dicken und dem dünnen Ronaldo, er ist kantig, rasend schnell und gleichzeitig ein feiner Vorbereiter. Als Nachfolger von Benjamin Sesko haben die Leipziger offenkundig einen Spieler gewonnen, der ein echter und ein falscher Neuner sein kann. Bisher hat Romulo seine Tore allerdings für den türkischen Erstligisten Göztepe Izmir erzielt, seine Bundesliga-Tauglichkeit muss er erst noch nachweisen. Ans Europacup-Niveau wird er sich aber vorerst nicht gewöhnen müssen: RB hat sich freundlicherweise für keinen Wettbewerb qualifiziert.

Fisnik Asllani (TSG 1899 Hoffenheim)

Fisnik Asllani. (Foto: Annegret Hilse/Reuters)

Es darf gemutmaßt werden, dass Fisnik Asllani die Landkarte Europas auswendig im Kopf hat. Geboren und aufgewachsen ist der Sohn kosovarischer Eltern in Berlin. Gespielt hat er unter anderem bei Austria Wien und bei der SV Elversberg, für die er in der Vorsaison beachtliche 18 Tore und neun Vorlagen in der zweiten Liga beigesteuert hat. Auch in den Relegationsspielen gegen Heidenheim überzeugte er so erheblich, dass es für Elversberg fast zum Aufstieg gereicht hätte. Deshalb sollen angeblich Profiklubs aus Bremen, Freiburg, Stuttgart, Berlin, Lissabon, Istanbul, Anderlecht und Lille in diesem Transfersommer an ihm interessiert gewesen sein. Gelandet ist der 23-Jährige trotz dieser spannenden Karriereoptionen zurück bei der TSG Hoffenheim.

Der halbe Kontinent war an Asllani dran, doch die TSG wollte sich weder auf ein weiteres Leihgeschäft noch auf einen Verkauf einlassen und machte vom eigenen Nutzungsrecht Gebrauch. Asllani scheint die Perspektive beim chaotischen Tabellen-15. der Vorsaison jedenfalls zuzusagen. Ein „schönes Jahr“ stehe zu erwarten, sagte Asllani jüngst; Hoffenheim betrachte er als „Chance und nicht als Risiko“. Seine Leistungsnachweise im Unterhaus geben diesen Optimismus her. Und falls Sinsheim eines Tages zu bieder werden sollte: Europa hätte wirklich schöne Ecken zu bieten.

Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)

Ritsu Doan (links). (Foto: Oliver Vogler/Jan Huebner/Imago)

Hätte Ritsu Doan nicht noch ein wenig warten können? Jetzt, da jeder weiß, welche Not den FC Bayern plagt, wäre das eine verführerische Personalie gewesen: Warum nicht einfach diesen Doan vom SC Freiburg kaufen (oder leihen)? Der 27-jährige Japaner ist im Grunde das, was die Münchner jetzt benötigen: ein Offensivspieler, der auf hohem Niveau sofort funktioniert, wie das in der Reportersprache heißt; ein Spieler, der rechts wie links kann, wie man in der viel schöneren Franz-Beckenbauer-Sprache sagt. Und wer es ganz modern ausdrücken möchte, der könnte Doan auch einen inverted winger nennen: Hierbei handelt es sich um jene gerade sehr angesagte Spezies an Flügelspielern, die mit großer Absicht auf der Seite ihres schwächeren Fußes spielen. In Doans Fall: auf der rechten Seite, damit er von dort nach innen ziehen und mit dem stärkeren linken Fuß abschließen kann. Doan ist allerdings kein reiner Robben, er kann auch das Spiel machen, Pässe versenden und mit kleinem Wendekreis durch die Gegend kurven. Er würde den Bayern vielleicht nicht das Champions-League-Finale gewinnen, aber wenn er in so einem Spiel in der Startelf stünde, müsste sich niemand für ihn genieren.

Am 6. Spieltag werden die Bayern im direkten Duell erleben, wie gut Ritsu Doan inzwischen ist. Auch die Liga wird diesen längst bekannten Spieler wohl noch einmal neu kennenlernen – jetzt, da er vom defensiv denkenden SC Freiburg zum offensiv denkenden Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt gewechselt ist.

<strong></strong><strong>Samuel Mbangula (Werder Bremen)</strong>

Samuel Mbangula. (Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Imago)

Wer Entschädigungen bezahlt, hat meistens etwas ausgefressen. Samuel Mbangula, 21, hat sich jedoch vorbildlich verhalten. Als der belgische Flügelmann als Zugang des SV Werder Bremen präsentiert wurde, hielt er ein Trikot mit der Rückennummer 19 in die Kamera. Nun ist Mbangula auf die Nummer 7 umgeschwenkt, nachdem Vorbesitzer Marvin Ducksch nach England umgesiedelt ist. Werder-Fans, die bereits ein Leibchen mit der 19 erstanden hatten, dürfen dieses kostenlos umtauschen – Mbangula übernimmt die Rechnung.

Ja, das liebe Geld: Zehn Millionen Ablöse hat Werder an Juventus Turin überweisen, zuzüglich Boni. Die klammen Bremer sind bei dieser Personalie voll ins Risiko gegangen. Mbangula ist der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte, von ihm wird erwartet, dass er es zeitnah vom Talent zum verlässlichen Tempodribbler bringt. Eine Sofortverstärkung könnten die Bremer jedenfalls dringend gebrauchen: In Ducksch fehlt der verlässlichste Scorer der vergangenen Jahre, Mitchell Weiser fällt mit einem Kreuzbandriss aus, einen Stürmer mit Erstliga-Expertise gibt es nicht – und das DFB-Pokal-Aus in Bielefeld ist erst eine Woche her.

Said El Mala (1. FC Köln)

Said El Mala. (Foto: Christof Koepsel/Getty Images)

Der 18-jährige Linksaußen Said El Mala ist das vielleicht am heißesten gehandelte Start-up des deutschen Fußballs. Den internationalen Transfermarkt hat er jedenfalls in Aufregung versetzt, bevor er das erste Mal beim 1. FC Köln einen Ball berührt hat. Besonders ernst hat es der FC Brighton gemeint, ein Verein, der sich erfolgreich auf die Entwicklung von fußballerischen Kapitalanlagen spezialisiert hat. Brighton lockte den FC und El Mala wiederholt mit schrillen Millionensummen und großzügigen Extras. Vergeblich. Anstatt in England unterschrieb Said El Mala wie sein Bruder Malek, 20, einen neuen Vertrag beim FC, der frei von Klauseln bis 2030 Bestand hat.

Dabei haben die beiden in Köln bisher nur bei Viktoria in der dritten Liga gespielt. Im Höhenberger Sportpark sind die Scouts der Premier League selten anzutreffen, erst Said El Malas Auftritte bei der U19-EM im Juni verschafften ihm überregionale Prominenz. Er erfüllt das typische Linksaußenprofil, ist flink, kann rechts antäuschen und links vorbeigehen, hat technisches Niveau und Widerstandskraft. Demnächst winkt die Beförderung in die U21-Nationalelf. Noch allerdings ist er bloß ein Start-up.