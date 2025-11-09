Der VfB Stuttgart hat einmal mehr seine Heimstärke demonstriert und dem angeschlagenen FC Augsburg den nächsten Rückschlag verpasst. Dank der Tore von Maximilian Mittelstädt per Foulelfmeter (18. Minute) und einem Doppelpack von Deniz Undav (39., 80.) feierte der DFB-Pokalsieger mit dem hart erkämpften 3:2 (2:2) den fünften Sieg im eigenen Stadion nacheinander und festigte in der Fußball - Bundesliga nach einer aber nur durchwachsenen Leistung seinen vierten Platz.

Die Gäste kassierten trotz eines ordentlichen Auftritts und zweimaliger Führung durch Fabian Rieder (8.) und Han-Noah Massengo (26.) vor der Länderspielpause ihre vierte Pflichtspielniederlage in Serie und bleiben im Tabellenkeller. Der Druck auf FCA-Coach Sandro Wagner dürfte damit weiter steigen, wenngleich er aktuell die volle Rückendeckung der Klubführung genießt.

Vor 58 500 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein abwechslungsreiches Spiel, das aber auch von individuellen Fehlern auf beiden Seiten geprägt war. Nachdem der VfB zunächst spielbestimmend war, gelang Augsburg etwas überraschend die Führung: Nach einem langen Pass von Keven Schlotterbeck setzte sich Anton Kade gegen den unglücklich agierenden Finn Jeltsch durch. Nachdem VfB-Torwart Alexander Nübel zwei Augsburger Schüsse pariert hatte, traf der Ex-Stuttgarter Rieder zum 0:1.

Nicht einmal zehn Minuten später war es ausgerechnet Schlotterbeck, der im Strafraum völlig unnötig Zagadou zu Fall brachte – Mittelstädt vollendete den Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich des VfB, der aber keineswegs souverän wirkte. Zudem ließen sich die trotz ihrer jüngsten Niederlagen nicht verunsichert wirkenden Augsburger nicht beirren und der VfB patzte erneut: Nach einem riskanten Zuspiel von Nübel an der Strafraumgrenze auf Karazor verlor der 29-Jährige den Ball gegen Massengo, der zum 1:2 einschob. Es ging wild weiter, dieses Mal wieder auf der anderen Seite: Stiller holte den Ball kurz vor der Torauslinie zurück ins Spiel, Bilal El Khannouss flankte auf Deniz Undav und dessen Kopfball zum 2:2 parierte FCA-Torwart erst hinter der Torlinie.

Nach der Pause kontrollierte die Elf von Sebastian Hoeneß zwar die Partie, erspielte sich zunächst aber kaum Torchancen. Nur bei einem Freistoß von Bouanani (49.) auf das Tornetz kam Gefahr auf. Im Unterschied zur ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer in der nun schwachen Partie kaum noch weitere Torraumszenen zu sehen. Erst der eingewechselte Mbongu Essende sorgte für einen Stuttgarter Schreckmoment, als er frei stehend das Augsburger 3:2 vergab.Dann war es auf der Gegenseite erneut der aktuell für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nicht berücksichtigte Nationalspieler Undav, der nach einer Vorlage von Stiller zum zweiten Mal traf und für die Entscheidung sorgte.

Der FC St. Pauli schlittert nach der Niederlage gegen Freiburg tiefer in die Krise

Zuvor hatte die Pleitenserie des FC St. Pauli historische Ausmaße erreicht. Die Hamburger verloren 1:2 (0:1) beim SC Freiburg und kassierten die siebte Niederlage in Serie. Der Vereins-Negativrekord aus den Jahren 1997 und 2011 ist damit eingestellt.

Der Japaner Yuito Suzuki mit seinem ersten Bundesligator (40. Minute) und Maximilian Eggestein (50.) trafen für die Breisgauer, die nach fünf Punktspielen ohne Sieg wieder drei Punkte holten. Im Anschluss an die Länderspielpause muss der SC bei Spitzenreiter Bayern München ran. Pauli bleibt tief im Tabellenkeller. Daran änderte auch das Tor von Louis Oppie (69.) nichts. 488 Minuten hatten die Hamburger zuvor nicht getroffen. „Wenn man sich die Leistung anschaut, tut es weh“, sagte Oppie bei Dazn: „Wir können es eigentlich besser. Deswegen ist es schade. Ich hätte lieber kein Tor geschossen und dafür die Punkte mitgenommen.“ Trainer Alexander Blessin hob hervor, dass sich „die Mannschaft nicht aufgegeben“ habe: „Darauf können wir aufbauen.“

Die Gastgeber bestimmten in den ersten Minuten die Partie gegen defensiv eingestellte Hamburger. Torchancen konnten sich die Freiburger aber erst einmal nicht erarbeiten. Das änderte sich in der 14. Minute: Jan-Niklas Beste scheiterte aus kurzer Distanz an Pauli-Torwart Nikola Vasilj. Insgesamt fiel den Breisgauern aber wenig in der Offensive ein, die Hanseaten ließen kaum etwas zu. Nach einer halben Stunde verkam die Begegnung endgültig zu einem Langweiler. Freiburg – wo Kapitän Christian Günter nun mit 441 Pflichtspielen zum neuen Rekordspieler avancierte – spielte um den Hamburger Strafraum herum, ohne sich entscheidend durchsetzen zu können. Der Treffer von Suzuki fiel quasi aus dem Nichts. Der 24-Jährige verwertete eine schwache Abwehr von Vasilj nach einer Ecke per Direktabnahme.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs änderte sich nichts am Geschehen. Pauli verharrte in der Defensive, die Passivität wurde umgehend durch Eggestein bestraft. Obwohl von den Gästen auch im Anschluss so gut wie nichts kam, brachten die Freiburger die Hamburger durch eine schwache Defensivaktion wieder zurück ins Spiel, Oppie bedankte sich.