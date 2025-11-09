Die Pleitenserie des FC St. Pauli hat historische Ausmaße erreicht. Die Hamburger verloren am zehnten Spieltag der Fußball - Bundesliga 1:2 (0:1) beim SC Freiburg und kassierten die siebte Niederlage in Serie. Der Vereins-Negativrekord aus den Jahren 1997 und 2011 ist damit eingestellt.

Der Japaner Yuito Suzuki mit seinem ersten Bundesligator (40. Minute) und Maximilian Eggestein (50.) trafen für die Breisgauer, die nach fünf Punktspielen ohne Sieg wieder drei Punkte holten. Im Anschluss an die Länderspielpause muss der SC bei Spitzenreiter Bayern München ran. Pauli bleibt tief im Tabellenkeller. Daran änderte auch das Tor von Louis Oppie (69.) nichts. 488 Minuten hatten die Hamburger zuvor nicht getroffen. „Wenn man sich die Leistung anschaut, tut es weh“, sagte Oppie bei Dazn: „Wir können es eigentlich besser. Deswegen ist es schade. Ich hätte lieber kein Tor geschossen und dafür die Punkte mitgenommen.“ Trainer Alexander Blessin hob hervor, dass sich „die Mannschaft nicht aufgegeben“ habe: „Darauf können wir aufbauen.“

Die Gastgeber bestimmten in den ersten Minuten die Partie gegen defensiv eingestellte Hamburger. Torchancen konnten sich die Freiburger aber erst einmal nicht erarbeiten. Das änderte sich in der 14. Minute: Jan-Niklas Beste scheiterte aus kurzer Distanz an Pauli-Torwart Nikola Vasilj. Insgesamt fiel den Breisgauern aber wenig in der Offensive ein, die Hanseaten ließen kaum etwas zu. Nach einer halben Stunde verkam die Begegnung endgültig zu einem Langweiler. Freiburg – wo Kapitän Christian Günter nun mit 441 Pflichtspielen zum neuen Rekordspieler avancierte – spielte um den Hamburger Strafraum herum, ohne sich entscheidend durchsetzen zu können. Der Treffer von Suzuki fiel quasi aus dem Nichts. Der 24-Jährige verwertete eine schwache Abwehr von Vasilj nach einer Ecke per Direktabnahme.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs änderte sich nichts am Geschehen. Pauli verharrte in der Defensive, die Passivität wurde umgehend durch Eggestein bestraft. Obwohl von den Gästen auch im Anschluss so gut wie nichts kam, brachten die Freiburger die Hamburger durch eine schwache Defensivaktion wieder zurück ins Spiel, Oppie bedankte sich.