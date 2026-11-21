Was passiert, wenn sich zwei der besten Elfmeter-Vereitler der Bundesliga gegenüberstehen? Nun ja, die Schützen haben es schwer. Frankfurts Torwart Noah Atubolu und Hoffenheims Keeper Oliver Baumann weisen in dieser Disziplin beste Statistiken auf, und so kam es, dass beide beim Frankfurter Heimsieg gegen Hoffenheim (1:0) gemeinschaftlich für ein Kuriosum sorgten: zwei Elfmeter, jeweils einer für jedes Team, beide gehalten. Und das binnen drei Minuten. Erst verschoss Andrej Kramaric, der sonst immer trifft, für Hoffenheim (41.). Dann scheiterte Frankfurts Jonathan Burkardt an Baumann (44.).

Es war Burkardts erstes Missgeschick an diesem Nachmittag, zuvor hatte er die Partie erfolgreich an sich gerissen. Erst erwirkte er den Frankfurter Führungstreffer per Direktabnahme mit dem rechten Innenrist ins lange Eck. Dann setzte er einen Schuss aus 20 Metern – klong! – an die Latte. Keine ganz schlechte Antwort auf die Nicht-Nominierung von Bundestrainer Jürgen Klopp für die jüngsten Länderspiele. Wäre da bloß nicht der vergebene Strafstoß gewesen...

Wer trifft denn da für Leverkusen?

Afonso Moreira kam für rund 30 Millionen Euro von Olympique Lyon und erledigte den SC Paderborn quasi allein. Vier Tore schoss Leverkusen (Endstand 4:0) in diesem einseitigen Spiel, an drei Treffern war Afonso Moreira entscheidend beteiligt. Erst traf er sehenswert zur Führung (14. Minute), dann baute er diese per Pflichtübung aus fünf Metern aus (48.). Für den jungen Portugiesen waren es die beiden ersten Bundesligatreffer überhaupt. Leverkusen hatte nicht genug, erst traf Patrik Schick zum 3:0, dann Ezequiel Fernández zum 4:0. Auf Vorlage von? Na klar, Afonso Moreira!

Bleibt RB Leipzig in der Spitzengruppe?

Ja, mit einem überaus souveränen 5:1-Auswärtssieg bei Union Berlin. Die Leipziger Führung folgte auf eine VAR-Entscheidung. Christoph Baumgartner war im Sechzehnmeter-Raum liegen geblieben, der Video Assistent Referee überprüfte die Szene, Urteil: Unions Zeno van den Bosch war Baumgartner auf den Fuß gestiegen, Elfmeter. Antonio Nusa verwandelte den Strafstoß souverän. Leipzig blieb drückend überlegen, doch überraschend glückte den Berlinern der Ausgleich. Michael Aebischer nutzte eine kurze Unaufmerksamkeit der Gäste aus und traf aus 15 Metern.

Die Spieler von RB Leipzig bejubeln den Auswärtssieg in Berlin. Annegret Hilse/Reuters

Leipzig beantwortete den Dämpfer umgehend nach dem Seitenwechsel mit der erneuten Führung. Megatalent Brajan Gruda passte auf Romulo, der erfolgreich abzog; Aebischer touchierte noch leicht den Ball und lenkte ihn unhaltbar für Frederik Rönnow ab. Gruda erhöhte schließlich auf 3:1, völlig freistehend schob er den Ball mit links ein. Und Rocco Reitz gelang das vierte RB-Tor auf kunstvolle Weise. Artistisch nahm er einen langen Pass an, umlief Rönnow und schlenzte den Ball ins kurze, obere Ecke. Ridle Baku sorgte mit dem fünften RB-Tor für den überdeutlichen 5:1-Sieg. Besondere Statistik am Rande: Willi Orban kam in der Bundesliga zu seinem 269. Einsatz für RB. Damit zog er mit Torwart Peter Gulacsi gleich, der inzwischen beim FC Villarreal spielt.

Und hält das Freiburger Hoch an?

Kein fußballerischer Leckerbissen spielte sich an diesem Samstagnachmittag in Elversberg ab. In der ersten Halbzeit rieben sich beide Mannschaften in einem Abnutzungskampf auf, Torchancen gab es wenige. Die beste Gelegenheit hatte David Mokwa für Elversberg, doch Mio Backhaus im Freiburger Tor reagierte blitzschnell und lenkte den Ball über die Latte. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie etwas ansehnlicher, die Frage war: Würde einem der beiden Teams ein Lucky Punch, ein glücklicher Treffer gelingen? Es war dann Freiburg, das gleich seine erste wirkliche Chance verwertete. Igor Matanovic traf per Rechtsschuss zum 1:0. Elversberg bemühte sich danach wirklich, doch der SC mauerte geschickt. Freiburg beißt sich somit in der Tabellenspitze fest.