Im Streit um Kollektivstrafen haben Ultras aus ganz Deutschland eine ultimative Forderung an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gestellt sowie weitere Proteste angekündigt. "Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen", kündigte der Zusammenschluss "Fanszenen in Deutschland" am Freitag an.

Die Gruppierungen fordern vom DFB die Abschaffung von Kollektivstrafen und die "sofortige Aufhebung der gegen Borussia Dortmund ausgesprochenen Zuschauerausschlüsse", heißt es in der Erklärung. "Diese verfassungswidrige Art der Bestrafung ist mit unserem Verständnis von Demokratie nicht in Einklang zu bringen." Die Ultras werfen dem DFB vor, kein "ernsthaftes Interesse an einem Dialog" zu haben. So gehe es in dem Konflikt "weder um antirassistisches Engagement, noch um Diskriminierung und schon gar nicht um Anstand und Werte", sondern "schlichtweg um die Bekämpfung unserer Fankultur und unserer Werte".

Diese Ankündigungen stehen im Gegensatz zu zarten Annäherungen, zu denen es am Donnerstag zwischen DFB, DFL und Fanvertretern gekommen war. Nach einem Gespräch in Frankfurt erklärte das Bündnis "Unsere Kurve": "Der kommende Spieltag wird zeigen, ob wieder zu einer Art Fußballalltag zurückgekehrt werden wird." Bei dem Treffen habe sich der DFB "durchaus selbstkritisch" gezeigt. Die Verbände sollen angekündigt haben, "für den kommenden Spieltag für höhere Handlungssicherheit sorgen zu wollen, zum Beispiel durch eine bessere Information der Schiedsrichter*innen. Aber auch der Öffentlichkeit", teilte das Bündnis mit.