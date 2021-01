Von Javier Cáceres

Auf Fußballplätzen sind Absolventen von Proseminaren Ökumenischer Theologie und orientalischer Religionswissenschaften meist in der Unterzahl, was für die Worte, die dort ausgestoßen werden, mitunter bedauerlich ist. Auf dem Rasen sind ja oft viele Worte mit Zischlauten zu hören, die man in jedem Kompendium der Injurien findet - und die nur selten solch kreative Erniedrigungen sind, wie sei einst ein argentinischer Stürmer namens Cristian Fabianni ertragen musste, weil er als füllig galt: "Bespritzt ihn mit Wasser, sonst trocknet uns der Wal noch aus!", musste er mal über sich hören, als er sich schmerzverzerrt am Boden wälzte wie ein gestrandeter Moby Dick, ein anderes Mal wurde er als "Gnocchi-Dealer" beschimpft. Verglichen damit waren jene Beleidigungen eher handelsüblich, die zwei Spielern der Berliner Bundesligisten 1. FC Union und Hertha BSC in dieser Woche in den Mund gelegt wurden und die DFB-Sportgerichtsbarkeit beschäftigt haben.

Wobei: Wer weiß? Im Fall des Union-Verteidigers Florian Hübner reicht das Rätsel zwar nicht ganz an den Fußballer Damir Desnica heran, der 1976 bei einer Partie zwischen Real Madrid und Rijeka wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platz gestellt wurde, obwohl er taubstumm war - aber fast. Zur Erinnerung: Nach Unions 1:0 gegen Leverkusen wurde Hübner von Jonathan Tah unterstellt, dass er den Bayer-Spieler Nadiem Amiri als "Scheiß-Afghanen" beschimpft hatte. Hübner bestritt dies. "Der Nachweis einer rassistisch motivierten oder diskriminierenden Handlung konnte nicht erbracht werden", konstatierte DFB-Sportrichter Hans E. Lorenz - und auch Amiri konnte (oder wollte) nicht ausschließen, dass die Wortwahl eine andere war, als von Tah und Medien kolportiert. Dennoch wurde Hübner für zwei Spiele gesperrt. Denn dass er etwas gesagt hatte, was sich nicht geziemt, das räumte er voller Reue ein.

Hübner hatte sich geständig gezeigt. Und man hatte sich "wechselseitig für das jeweilige Fehlverhalten entschuldigt und der gegenseitigen Wertschätzung versichert". Beste Grüße an die jeweilige Mutter gab es dem Vernehmen nach auch - auf dem Platz sollen just diesen Frauen im Zuge von Beleidigungen böse Dinge unterstellt worden sein. Diverse Fragen blieben aber vor Gericht ungeklärt. Unter anderem, was Amiri gesagt hat, und letztlich auch, was zu Hübners Geständnis und Sperre führte.

Etwas anders lag der Fall des brasilianischen Stürmers Matheus Cunha von Hertha BSC, gegen den die DFB-Hüter der Moral ebenfalls von Amts wegen ermittelten. Cunha soll sich in der Schlussphase der Partie beim 1. FC Köln (0:0) mit einer drastischen Aufforderung zur Selbstliebe an die Kölner Bank gewandt haben. Ohrenzeugen sprachen von einem im englischen Sprachraum üblichen Syntagma, das nur aus zwei Worten besteht: Das erste sei ein so genanntes "4-Buchstaben-Wort" gewesen, das mit "F" beginnt und auf "k" endet; das zweite habe "you" gelautet. Aber: Eine Strafe gab es nicht, wie der DFB am Freitag mitteilte.

Der Vorsitzende des Kontrollausschusses, Anton Nachreiner, erklärte, es konnte "kein Nachweis einer beleidigenden Äußerung durch den Spieler Cunha erbracht" werden. Seitens des 1. FC Köln sei auch keine Anzeige erstattet worden, was mutmaßlich damit zu tun hat, dass sich Cunha Augenzeugen zufolge sofort entschuldigt hatte. Doch das ist nicht gesichert, denn: Der Wortlaut ist auch hier nicht überliefert.