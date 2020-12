In Zeitlupe: Der Stuttgarter Silas Wamangituka bei seinem kuriosen Treffer zum 2:0 in Stuttgart.

Von Thomas Hürner, Bremen

Die Unterhaltungsindustrie Fußball soll Bilder transportieren, am besten solche, über die in der Republik hinterher noch ein bisschen diskutiert wird. Wunderbar, werden sich am Sonntag also jene Gremienmenschen gedacht haben, die für den Bildertransport und deren wirtschaftliche Erlöse verantwortlich sind: Es gab endlich wieder ordentlich was zu diskutieren nach dem 2:1-Erfolg des VfB Stuttgart im Bremer Weserstadion.

Der Gesprächsstoff: Was hatte den Stuttgarter Angreifer Silas Wamangituka, 21, eigentlich geritten, seinen zweiten Treffer des Nachmittags in einer derart aufreizenden Art und Weise zu erzielen? War ja alles fast wie auf dem Bolzplatz in der 90. Spielminute: Der Werder-Verteidiger Ömer Toprak hatte eigentlich den richtigen Gedanken, als er einen hohen Ball mit der Brust zum bereits aus dem Strafraum geeilten Torwart Jiri Pavlenka prallen ließ. Allerdings geriet die Rückgabe etwas zu kurz, weshalb der geistesgegenwärtige Wamangituka den Ball an Pavlenka vorbeispitzeln und die Chose nun ihren Lauf nehmen konnte. Ein leeres Tor vor einem Angreifer, das entfaltet für gewöhnlich eine magnetische Wirkung: Rein mit der Kugel, schnell rein damit. Aber Wamangituka? Nahm das Gas raus, spazierte gemächlich in Richtung Torlinie, blieb stehen, bis der zurückeilende Pavlenka fast schon wieder dran war. Erst dann kam ein Schuss mit der Pike, was ja irgendwie auch ein bisschen Bolzplatz-Stil ist, allerdings hat sich dort ja schon vor Urzeiten eine noch provokantere Variante durchgesetzt: den am Boden liegenden Ball mit dem Kopf über die Linie schieben.

Ja, Wamangituka konnte wirklich froh sein, dass er zumindest diese Eskalation unterließ und sich lieber für die Pike als für das Manöver mit dem Kopf entschied. Dann hätte der Schiedsrichter Frank Willenborg wohl keine Gnade walten lassen: Wamangituka sah nur Gelb; für "unsportliches Verhalten" sieht das Regelwerk eigentlich einen Platzverweis vor, sogar das Tor hätte annulliert werden können. Die Bremer waren allerdings auch so schon erregt genug über diese wirklich unsinnige Aktion, was natürlich auch daran lag, dass der späte Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (90.+1) quasi die sichere Niederlage bedeutete. Davie Selke, der in der Nachspielzeit noch den Bremer Anschlusstreffer per Kopf erzielte, aus der Luft übrigens, ermahnte seinen Stuttgarter Stürmerkollegen hinterher scharf: "Der soll hier nicht rumlaufen wie sonst einer!" Werder-Trainer Florian Kohfeldt beurteilte die Aktion als "unsportlich", wenngleich er auch ein bisschen Nachsicht für den "jungen Spieler" zeigte. "Wirkt blöd", meinte auch der Stuttgarter Coach Pellegrino Matarazzo, der aber Wamangitukas wirkliche Beweggründe aufgeklärt haben wollte: Zeitspiel sei die Intention gewesen, so Matarazzo, nicht Provokation, das habe Wamangituka ihm per Handzeichen signalisiert - und wer den "schüchternen Jungen" kenne, der wisse genau, dass er "nicht arrogant" sei, betonte der Trainer.

Bleibt die Frage: Wer ist eigentlich dieser schüchterne Junge, der für so viel Diskussionsstoff sorgte und zuvor schon als erster Elfmeterschütze des VfB auserkoren worden war? Das 1:0 vom Punkt erzielte Wamangituka in der 31. Minute wie ein erfahrenerer Recke, mit einem wuchtigen Schuss in die Mitte des Tores. Die Antwort, wer dieser Silas ist, lautet: So genau weiß man's nicht. Selbst Matarazzo offenbarte, dass er bei der Szene des Tages auf die Erklärung via Handzeichen angewiesen war, denn verbal hätte man sich "sowieso nicht verstanden". Der Kongolese Wamangituka spricht noch kein Wort Deutsch, aber auf dem Platz lässt er Taten sprechen. Er ist ein schlaksiger, 1,89 Meter langer Angreifer, der wahlweise auf dem rechten oder linken Flügel seine Gegenspieler traktiert, technisch formvollendet und äußerst temporeich. Wamangituka kam als Versprechen zum VfB - und ist der Einlösung schon sehr nah. Einen "Riesenschritt nach vorne" habe er gemacht, sagte Matarazzo, gemeint hatte er Wamangitukas fußballerische Reife: Dessen tiefe Laufwege etwa seien "immer besser getimt".

Das Fußballspielen gelernt hat Wamangituka, wen wundert's, auf einem kongolesischen Bolzplatz. Offenbar brillierte der damals Jugendliche dort so sehr, dass irgendjemand einem französischen Berater einen Tipp gab, und der holte Wamangituka in seine kongolesische Fußballakademie. Dort habe er trainiert "wie ein Hund", wurde Wamangituka in einem VfB-Stadionheft zitiert. Sein Traum: Eines Tages bei "einem europäischen Top-Verein" landen. Über einen französischen Fünftligisten ging es für ihn zum Zweitligisten Paris FC, wo ihn der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat entdeckte und 2019 schließlich nach Stuttgart holte - für angeblich acht Millionen Euro.

Wamangituka passt wunderbar ins junge, spielfreudige VfB-Team, das bewies er schon in der vergangenen Zweitliga-Saison. Und einige Verantwortliche von europäischen Top-Klubs dürften nicht nur wegen seines zweiten Treffers gegen Werder bereits aufgehorcht haben.

Die Bremer haben zu ihrem Missvergnügen nun just zwei solche Top-Klubs vor der Brust. Die nächsten Gegner heißen Leipzig und Dortmund, aus inzwischen sieben Spielen ohne Sieg könnten also derer neun werden. Bremens Frust über Wamangituka hatte also auch sehr sachliche Gründe.