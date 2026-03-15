Im engen Rennen um einen Champions-League-Platz hat der VfB Stuttgart einen wichtigen Sieg gegen Mitkonkurrent RB Leipzig gefeiert. Zum Abschluss des 26. Spieltags der Fußball - Bundesliga setzte sich das Team von Trainer Sebastian Hoeneß mit 1:0 (0:0) gegen Leipzig durch. Den Siegtreffer erzielte Nationalspieler Deniz Undav (56. Minute). Der VfB hat auf Tabellenplatz vier nun drei Punkte Vorsprung auf die Sachsen.

Das Spiel begann erwartungsgemäß temporeich. Beide Mannschaften suchten immer wieder den direkten Weg in die Offensive, standen gleichzeitig aber defensiv stabil. Große Torchancen ließen so zunächst auf sich warten. Erst ein Fehler im Stuttgarter Aufbauspiel änderte dies. Nach einem Fehlpass von Ermedin Demirovic setzte David Raum Christoph Baumgartner (33.) ein, der Österreicher zielte frei vor dem VfB-Tor aber zu hoch. Auf der Gegenseite köpfte Demirovic (34.) kurz darauf nur knapp daneben.



Nachdem VfB-Keeper Alexander Nübel gegen Nicolas Seiwald (53.) mit einer Glanzparade und unter Mithilfe des Pfostens noch den Stuttgarter Rückstand verhinderte, patzte sein Gegenüber Marten Vandevoordt folgenschwer. Der Belgier spielte einen Pass genau in den Fuß von Chris Führich, der nur noch Undav bedienen musste. Der VfB verteidigte die Führung in der Folge souverän, Leipzig wurde kaum noch gefährlich, bis Willi Orban in der Nachspielzeit per Kopf den Pfosten traf (90.+2).

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Im Kampf um den Klassenverbleib wiederum musste Werder Bremen einen herben Dämpfer hinnehmen. Im Kellerduell mit dem FSV Mainz 05 kassierten die Grün-Weißen daheim eine verdiente 0:2 (0:1)-Niederlage. Vor 41 800 Zuschauern im Bremer Weserstadion erzielten Paul Nebel (6. Minute) und Jae-Sung Lee (52.) die Treffer für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer.

Nach den jüngsten Siegen gegen Heidenheim und bei Union Berlin zeigten die Bremer dieses Mal eine ganz schwache Leistung und fielen vor dem nächsten richtungsweisenden Kellerduell beim VfL Wolfsburg am kommenden Samstag auf den 15. Tabellenplatz zurück. Die Mainzer machten dagegen einen wichtigen Schritt in Richtung Rettung und verbesserten sich auf den 13. Tabellenplatz.

Auch der 1. FC Union Berlin feierte einen wichtigen Sieg. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit gewannen die Hauptstädter beim SC Freiburg 1:0 (0:0). Wooyeong Jeong war mit seinem Tor (90.+2) der Matchwinner für die Gäste, die zuvor seit der Winterpause nur eines von zehn Spielen für sich entschieden hatten. Durch den Erfolg am 26. Spieltag rückte Union ins Mittelfeld der Tabelle vor, für den Liga-Achten Freiburg wird eine erneute Europapokal-Teilnahme derweil immer unwahrscheinlicher.

„Ich freue mich einfach sehr über mein Tor“, sagte der Siegtorschütze Jeong bei Dazn, „die drei Punkte waren wichtig für uns. Wir mussten heute gewinnen, hatten ein bisschen Druck. Wir haben alle gemeinsam gearbeitet, gut umgeschaltet. Deswegen ist es einfach verdient.“