Schiedsrichter Robin Braun hat in seinem erst dritten Erstliga-Einsatz ein Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben. Der 28-Jährige aus Wuppertal erklärte den Fans in Leverkusen eine Videobeweis-Entscheidung per Stadion-Durchsage und sorgte damit für die Premiere der neuen Methode im deutschen Fußball. Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim (3:1) war die fünfte und letzte Partie eines Testlaufs an diesem Wochenende. Doch in den vorherigen vier Begegnungen in der ersten und zweiten Liga hatten die Unparteiischen keinen Anlass für Ansagen über die Lautsprecher gehabt.