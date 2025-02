Bundesliga:Can Uzun rettet Frankfurt spät einen Punkt

Nach einer Slapstick-Einlage hat Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga immerhin noch einen Punkt gerettet. Die Hessen kamen durch ein spätes Tor von Can Uzun in der 81. Minute zu einem 1:1 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg. Frankfurts Tuta hatte vor 56.900 Zuschauern mit einem Eigentor für die Wolfsburger Führung gesorgt (50.). Vorausgegangen war eine Uneinigkeit zwischen dem Abwehrspieler und Torwart Kevin Trapp.