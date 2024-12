Mit dem überraschend genesenen Nico Schlotterbeck hat Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim in der Nachspielzeit einen Sieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin kam nicht über ein trostloses 1:1 (0:0) hinaus, der Ex-Dortmunder Jacob Bruun Larsen (90.+1) glich in der Nachspielzeit aus. Nach dem dritten Liga-Unentschieden in Serie droht der BVB nun, den Anschluss nach oben zu verlieren. Die einzig gute Nachricht aus Sicht des BVB: Schlotterbeck ist schon wieder einsatzbereit.

Giovanni Reyna (46.) brachte die Dortmunder in Führung, die jedoch nicht hielt: Bruun Larsen traf und verzichtete aus Respekt vor seinem einstigen Klub auf ausschweifenden Jubel. Mit nun 22 Punkten belegt der BVB nur den achten Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt elf Punkte. „Das war mit unser schlechtestes Spiel, unfassbar schlecht“, sagte Schlotterbeck bei Dazn: „Wie wir hier in einem Heimspiel ohne Energie aufgetreten sind, ist unerklärlich.“

In Dortmund stand zunächst Schlotterbeck im Mittelpunkt: Als der Name des Nationalspielers bei Vorstellung der Mannschaftsaufstellung verlesen wurde, brandete lauter Jubel auf. Schließlich hatte noch am Mittwoch alles darauf hingedeutet, dass der Nationalspieler länger ausfallen würde. Bei der letzten Aktion des Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona (2:3) war er bei der Landung nach einem Kopfball schwer umgeknickt und wurde vom Platz getragen.

Doch nur vier Tage später verteidigte Schlotterbeck bereits wieder. Der BVB ließ es im letzten Heimspiel des Jahres gemütlich angehen – und offenbarte immer wieder Abstimmungsprobleme. Diese hätte die TSG mutiger nutzen können. Denn häufig gewannen die Gäste den Ball bereits in der Dortmunder Hälfte, sie spielten die Situationen aber dann nicht entschlossen aus. Den einzigen Aufreger der ersten Halbzeit gab es auf der Gegenseite: Schiedsrichter Harm Osmers entschied zunächst auf Elfmeter für Dortmund, nahm seine Entscheidung aber dann zurück.

Die zweite Halbzeit begann fulminant: Reyna nutzte eine zu kurze Abwehr der Hoffenheimer zu seinem ersten Bundesligatreffer seit Mai 2023. Wesentlich besser wurde das Spiel aber nicht. Rückkehrer Karim Adeyemi, nach überstandener Oberschenkelverletzung zurück, verzückte das Publikum mit einem Solo. Davon abgesehen spielte der BVB weiter schwerfällig, Hoffenheim hätte das fast zum Ausgleich durch Adam Hlozek (62.) genutzt. Ganz spät traf dann der frühere Dortmunder Bruun Larsen.

Leipzig siegt dank Sesko und Openda

RB Leipzig hat indes das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Durch das 2:1 (1:1) zogen die Leipziger mit dem Tabellen-Dritten aus Frankfurt nach Punkten gleich. Im nächsten Spitzenspiel am Freitag beim FC Bayern kann sich RB weiter an den Tabellenführer aus München heranarbeiten.

Benjamin Sesko (19. Minute) und Loïs Openda (51.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Leipziger wie schon zuletzt beim 3:0 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Frankfurt jubeln durften. Während RB den dritten Liga-Sieg in Folge feierte, ist Frankfurt seit vier Pflichtspielen sieglos. Mehr als das zwischenzeitliche 1:1 durch Nathaniel Brown (40.) gelang nicht.

Stuttgart gewinnt in Heidenheim

Dank des Premierensiegs auf der Ostalb hat der VfB Stuttgart seine Europapokal-Ambitionen untermauert. Mit dem 3:1 (2:1) stürzte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß den 1. FC Heidenheim tiefer in die Negativspirale. Maximilian Mittelstädt (20.), Enzo Millot (45.+2) und Nick Woltemade mit einem verwandelten Foulelfmeter (85.) sorgten dafür, dass die Stuttgarter ihren Champions-League Schwung vom 5:1 gegen Bern in einen Erfolg ummünzen konnten. Paul Wanner (41.) ließ mit seinem zwischenzeitlichen Ausgleich die Gastgeber zunächst hoffen, ehe Woltemade alles klarmachte.

Am Ende stand die sechste Heidenheimer Niederlage in der Fußball-Bundesliga in Serie. Während sich der VfB mit guter Laune auf den Jahresabschluss gegen den FC St. Pauli vorbereiten kann, gerieten die angeschlagenen Heidenheimer vor dem Auftritt in Bochum noch stärker unter Druck. Es droht das Überwintern auf dem Relegationsrang.