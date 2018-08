Bauchentscheidung

Michael Rensing hatte einst eine der undankbarsten Aufgaben im deutschen Fußball: Er war der Auserwählte, der beim FC Bayern auf Oliver Kahn folgen sollte. Rensing scheiterte an der schwierigen Aufgabe und wurde über Umwege Torhüter bei Fortuna Düsseldorf. Acht Jahre nach seinem Ende in München ist Rensing 34 Jahre alt, jedoch wieder Nummer eins beim Aufsteiger, wo die Torwartfrage erst in der finalen Pressekonferenz vor dem Ligastart beantwortet wurde. Trainer Friedhelm Funkel hat seine Entscheidung für Rensing und gegen Raphael Wolf "aus dem Bauch heraus getroffen". Bei Düsseldorfs Gegner, dem FC Augsburg, wartet man unterdessen noch auf eine abschließende Meinung von Trainer Manuel Baums Unterleib. Fabian Giefer und Andreas Luthe sind in diesem Fall die Kandidaten für den Posten, der derzeit für Bauchentscheidungen sorgt, hoffentlich allerdings nicht bald für Magenverstimmungen.

(fhas)