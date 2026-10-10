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Nur 8,4 SekundenAugsburgs Fellhauer erzielt das schnellste Bundesliga-Tor

Robin Fellhauer eilt davon, Manuel Neuer (hinten) rennt nur hinterher.
Robin Fellhauer eilt davon, Manuel Neuer (hinten) rennt nur hinterher.
Eduard Martin/Jan Huebner/Imago

Nach 8,4 Sekunden liegt der Ball im Tor: Der Augsburger Robin Fellhauer trifft historisch schnell – ausgerechnet gegen Manuel Neuer und den FC Bayern

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Bayern-Torhüter Manuel Neuer hat das schnellste Tor der Bundesliga-Historie hinnehmen müssen. Im Duell seines FC Bayern beim FC Augsburg patzte der Schlussmann mit der ersten Ballaktion und ermöglichte FCA-Profi Robin Fellhauer nach 8,4 Sekunden den Treffer. Die Bundesliga und der Datendienstleister Opta meldeten jeweils die Rekordzeit.

Die vorherige Bestmarke von je neun Sekunden hatten sich der Leverkusener Karim Bellarabi und Hoffenheims Kevin Volland geteilt.

Bayern hatte den Anstoß direkt zurück zu Neuer gespielt, der von Fellhauer angelaufen wurde. Der Torwart-Routinier versuchte den Ball über den Augsburger zu chippen, traf Fellhauer aber am Rücken. Dieser konnte dann allein auf das leere Tor zulaufen und zum 1:0 vollenden.

Die schnellsten Bundesliga-Tore:

1. Robin Fellhauer (FC Augsburg) – 8,4 Sekunden

2. Kevin Volland (TSG Hoffenheim) – 9 Sekunden

2. Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) – 9 Sekunden

4. Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) – 11 Sekunden

4. Giovane Elber (FC Bayern) – 11 Sekunden

4. Paul Freier (VfL Bochum) – 11 Sekunden

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