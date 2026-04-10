Nach monatelangem Zögern hat Fußball -Nationalspieler Nico Schlotterbeck doch noch seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Der Abwehrchef unterschrieb beim Bundesliga -Zweiten am Freitag bis 2031, sein vorheriger Vertrag wäre 2027 ausgelaufen. Schlotterbeck soll als meinungsstarker Führungsspieler das Gesicht der kommenden BVB-Jahre werden, er wird künftig der Großverdiener im Kader sein.

„Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist“, sagte Schlotterbeck. „Wir hatten zu jeder Zeit gute Gespräche und trotzdem war es für mich kein Prozess, der nach ein oder zwei Wochen schon abgeschlossen war.“ Sein Ziel sei, „gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen“.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat den Deal mit dem neuen Sportdirektor Ole Book letztlich doch noch über die Bühne gebracht. Schlotterbeck hatte sich nach der Trennung von Sebastian Kehl am 22. März irritiert geäußert, mit Kehl hatte er den neuen Vertrag anscheinend schon bis ins Detail verhandelt. Ein Ultimatum wollte ihm Ricken zuletzt trotz des Rumorens nicht setzen. „Die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck ist von enormer Bedeutung“, sagte nun Geschäftsführer Carsten Cramer. „Er hat einen großen Wert für uns, als Spieler und als Persönlichkeit. Und Nico weiß umgekehrt genauso, was er an unserem Klub hat.“

Das neue Arbeitspapier soll eine Ausstiegsklausel beinhalten, die beim BVB lange Zeit verpönt waren. Diese könnte demnach bereits in diesem Sommer gelten, allerdings nur für wenige Klubs. Die Höhe der Ablöse soll bei 50 bis 60 Millionen Euro liegen, spekulierte der Kicker. Dies gibt Schlotterbeck die Möglichkeit, sich mit starken Leistungen bei der WM im Sommer doch noch für einen Vertrag bei einem europäischen Topklub zu empfehlen. Mit seinem Zögern hatte er seinen Marktwert getestet. Die höchste Güteklasse europäischer Topklubs soll allerdings nicht intensiv um ihn geworben haben. Sein einziger Titel ist bisher der Sieg bei der U21-EM 2021.

Schlotterbeck, 26, war 2022 vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt, beim BVB entwickelte er sich in inzwischen 155 Pflichtspieleinsätzen (zehn Tore) zum unumstrittenen Stamm- und Führungsspieler. In der Nationalmannschaft gilt er bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM in den USA, Mexiko und Kanada als gesetzter Innenverteidiger in der Startelf, neben Jonathan Tah von Bayern München.