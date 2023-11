Direkt eingegriffen hat Sebastian Kneißl also nicht, bei seinem Besuch im Kölner Keller. Am Freitagabend und am Samstagnachmittag war zum ersten Mal ein ehemaliger Profifußballer involviert in die Geschehnisse im VAR-Raum des DFB, in einer Art Pilotprojekt. "Von der Expertise eines Profifußballers profitieren" wolle man, sagte Jochen Drees, der "Leiter Innovation und Technologie" der deutschen Schiedsrichter in einer Pressemitteilung - die auch Klarheit schaffte in der Frage, wie genau so eine Kooperation aussieht.