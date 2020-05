Die Bundesliga-Schiedsrichter, die am kommenden Wochenende beim geplanten Wiederbeginn des deutschen Fußball-Spielbetriebs auf dem Rasen stehen sollen, haben sich am Montag ersten Tests auf das Coronavirus unterzogen. Eine zweite Testreihe ist dann am Tag vor den jeweiligen Spielen des Unparteiischen vorgesehen. "Ist der Befund negativ, dann wird die Ansetzung bestätigt. Ist der Befund nicht negativ, dann muss der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter-Assistent vom Spiel zurückgezogen werden und ein anderer Schiedsrichter die entsprechende Position im Schiedsrichter-Team übernehmen", sagte Lutz Michael Fröhlich, Chef der Elite-Referees beim Deutschen Fußball-Bund, in einem Interview auf der Verbandswebsite.

"Nach Beratung mit den medizinischen Experten" geht man beim DFB aber "im Moment davon aus, dass das eher die Ausnahme sein wird. Für diese Ausnahmefälle werden wir eine kleine Anzahl von Personen als Reserve vorhalten, die auch getestet werden und dann gegebenenfalls am Spieltag einspringen könnten", erklärte Fröhlich. Man sei zudem für alle Partien personell so aufgestellt, dass neben dem geplanten Schiedsrichter auch einer aus dem angesetzten Team kurzfristig die Spielleitung übernehmen könnte. Die Schiedsrichter erhalten in dieser Woche noch eine Präsentation zum Thema "Spiele ohne Zuschauer", damit sie sich mit der veränderten Geräuschkulisse bei Geisterspielen vertraut machen können.