6. April 2019, 19:56 Uhr Schalke 04 Stevens verliert die Contenance

Schalke 04 verliert das Heimspiel gegen Frankfurt durch einen Elfmeter in der 99. Minute.

Der Abstiegskampf hinterlässt Spuren: Trainer Stevens legt sich mit Journalisten an.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Der liebste Schlachtruf der Frankfurter Fans vor dem Anpfiff war eine herzliche Widmung an die Gastgeber: "Absteiger, Absteiger", hieß es unentwegt im eng besetzten Gäste-Block, man machte sich einen Spaß aus der Schalker Not. Normalerweise wird sowas vom lieben Gott bestraft, aber es waren trotzdem die Frankfurter, die als Letzte lachen durften. Durch ein Elfmetertor von Luka Jovic in der 99. Minute gewann die Eintracht ihr Spiel in Schalke 2:1 und setzte damit den Marsch in die Tabellenspitze fort, während sich Schalke tatsächlich weiterhin mit Abstiegsängsten plagen muss.

Das Tor, das den Frankfurtern doch noch den Erfolg brachte, fiel nach einem Videoentscheid, dem Schiedsrichter Sascha Stegemann eine ausgiebige Prüfungszeit vorausgehen ließ. Daniel Caligiuri wurde im Strafraumgetümmel vom Ball an der Hand getroffen, eine Absicht konnte man ihm nicht unterstellen, schon gar nicht die Verhinderung eines Tores, aber das Handspiel erachtete Stegemann dennoch für strafbar. In den Schalker Reihen sorgte der Beschluss für wilde Proteste, am Ende drohte auch Huub Stevens die Contenance zu verlieren.

Seine Meinung zur umstrittenen Szene wollte er später nicht wiedergeben: "Du darfst nicht alles sagen als Trainer, als Fan und Supporter kannst du das tun, aber als Trainer nicht, dann kannst du bestraft werden", sagte er und ließ seinen Frust kurz darauf an den Reportern aus, dazu später mehr.

Stevens verzichtet auf Etablierte und setzt auf die Jugend

Immerhin für seine abermals besiegte Mannschaft wählte er tröstende Worte: "Wir haben uns bravourös zurückgekämpft, ein großes Kompliment an meine Mannschaft." Sein Kollege Adi Hütter sprach im Namen der Eintracht sein Mitgefühl aus: "Schalke hat aufopferungsvoll gekämpft. Ich muss natürlich von einem glücklichen Sieg sprechen, nachdem wir in der allerletzten Minute das 2:1 geschossen haben."

Die Eintracht verdiente sich den Sieg, weil sie bis in die letzten Minuten den Druck aufrechterhielt und das 2:1 zu erzwingen suchte. Spielerisch hatten die Frankfurter ihre Vorteile gegen eine entschlossen kämpfende Schalker Mannschaft selten nutzen können. "Am Ende mit Glück, insgesamt nicht gut gespielt, trotzdem drei Punkte" - so fasste es Makoto Hasebe trefflich zusammen, der sich sowohl als souveräner Abwehrchef wie als Antreiber in den Schlussminuten hervortat. Die Schalker hatten an diesem Samstagnachmittag zumindest EIN Erfolgserlebnis: Sie wurden von ihrem Publikum mit Ovationen verabschiedet. Mittelfeldspieler Suat Serdar verließ sogar mit Sonderapplaus den Platz, allerdings ein wenig zu früh: Referee Stegemann hatte ihn, just vor dem Freistoß, der zum Videoentscheid führte, mit der zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt.

Der rege Austausch zwischen dem Schalker Profi- und dem Schalker Oberligateam setzte sich auch am Samstag fort. Diesmal beförderte Trainer Huub Stevens den Verteidiger George Timotheu aus der fünften in die erste Liga, es sind gute Zeiten, um auf Schalke Karriere zu machen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler Nassim Boujellab, der am vorigen Sonntag in Hannover sein Bundesligadebüt feierte und am Mittwoch im Pokalspiel gegen Bremen zum ersten Mal der Startelf angehörte, erhielt am Freitag einen Profivertrag bis 2022. "Nassim ist ein Junge mit Potenzial - und einer, der sich entwickeln will", lobte Stevens.