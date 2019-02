16. Februar 2019, 17:24 Uhr Fußball-Bundesliga Pfiffe auf Schalke - Rot für Serdar

Schalke kommt gegen Freiburg nur zu einem 0:0 und verliert Suat Serdar mit einer roten Karte.

Wolfsburg besiegt Mainz, Hannover verliert in Hoffenheim.

Die Spiele im Überblick

Schalke - Freiburg 0:0

Schalke 04 hat die Generalprobe für das Achtelfinale in der Champions League verpatzt und steckt in der Fußball-Bundesliga im Keller fest. Der abgestürzte Vizemeister kam gegen den Tabellennachbarn SC Freiburg nach einer erneut enttäuschenden Leistung nicht über ein 0:0 hinaus und ist nach vier Spielen in Serie ohne Sieg den Abstiegsplätzen näher als den Europacuprängen. Am Ende hallten Pfiffe durch die Gelsenkirchner Arena.

Vier Tage vor dem Hinspiel gegen Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr) mussten die ideenlosen Schalker über eine Halbzeit in Unterzahl spielen, nachdem U21-Nationalspieler Suat Serdar die Rote Karte gesehen hatte (42.). "Das war zu wenig von uns", sagte Schalke-Trainer Domenico Tedesco: "Richtig aufgewacht sind wir erst zu zehnt, da hatten wir Ballgewinne, haben Zweikämpfe gewonnen, aber keine richtigen Torchancen, deshalb ist das 0:0 leider okay."

Bei den Gästen sah Christian Günter (90.+2, wiederholtes Foulspiel) in der Nachspielzeit die Ampelkarte. Freiburg liegt dank des Punktgewinns weiter einen Zähler vor den Gelsenkirchenern.

Hoffenheim - Hannover 3:0 (2:0)

Für Hannover 96 rückt der Abstieg immer näher. Die chancenlosen Niedersachsen unterlagen 0:3 (0:2) bei der TSG Hoffenheim und bleiben damit Vorletzter. Hannover, das noch nie bei der TSG gewonnen hat, wartet seit mittlerweile 23 Spielen auf einen Auswärtssieg. Hannovers Trainer Thomas Doll gestand: "Es war ein hochverdienter Sieg für Hoffenheim. 3:0 ist ja fast zu wenig."

Der Brasilianer Joelinton (4.), der Algerier Ishak Belfodil (14.) und Kerem Demirbay (80.) trafen für die Hoffenheimer, die nach fünf Heimspielen ohne Dreier wieder einen Sieg landeten. "Wir haben viele Chancen nicht genutzt", sagte Hoffenheims Trainwer Julian Nagelsmann: "Dennoch haben die Zuschauer ein sehr, sehr schönes Spiel gesehen."

Wolfsburg - Mainz 3:0 (1:0)

Der VfL Wolfsburg schnuppert weiter intensiv am Europacup. Das Team von Trainer Bruno Labbadia schlug den FSV Mainz 05 in einer phasenweise schwachen Partie mit 3:0 (1:0) und untermauerte seine Ansprüche auf eine Topplatzierung am Saisonende. Die Niedersachsen besetzen bis mindestens Sonntag den Europa-League-Rang fünf. "Wir freuen uns, dass die Tabelle so aussieht", erklärte Labbadia, "wir haben uns das auch verdient."

Wolfsburg jubelte vor 20.334 Zuschauern schon früh über die Führung. Nach schneller Kombination traf Maximilian Arnold mit präzisem Linksschuss (4.). Wout Weghorst erzielte per Handelfmeter das 2:0 (70.). Schiedsrichter Benjamin Cortus hatte zuvor einen Hinweis des Videoschiedsrichters auf ein Vergehen von Jean-Philippe Gbamin erhalten. Robin Knoche beseitigte mit dem 3:0 die letzten Zweifel am Wölfe-Erfolg (76.).