23. November 2018, 22:10 Uhr Schalke 04 Der Trainer schläft schlecht

Schalke 04 haust am Rande der Abstiegszone, das Gefühl einer großen Krise macht sich breit.

Trainer Tedesco würde den Verein am liebsten ganz alleine mitziehen, doch auch er wirkt müde und abgespannt.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Im August erzählte Hamza Mendyl nach seiner Ankunft beim FC Schalke 04, er sei auf der linken Seite zu Hause - und dass er außerdem ein Spieler mit Offensivdrang sei, aber mehr wolle er gar nicht über sich sprechen, weil er nämlich nicht gern von sich selbst rede. Drei Monate später wissen die Fans nun auch ohne steckbriefliche Selbstauskünfte ganz gut Bescheid über den 21 Jahre alten, aus Casablanca in Marokko stammenden Außenverteidiger, den Schalke im Sommer für sieben Millionen Euro aus Lille importiert hat. Das mit dem Offensivdrang können sie auf jeden Fall bestätigen, doch Mendyl war da viel zu bescheiden: Ihn zeichnet eine Form von Vorwärtspreschen aus, die in ihrer Wucht manchmal an den Altinternationalen Hans-Peter Briegel alias "Die Walz von der Pfalz" erinnert, manchmal aber auch an den Typus eines an der Seitenlinie entlangfliegenden Düsenjets, auf den heutzutage kein Fußball-Spitzenteam verzichten kann.

Mendyls Tempo kann für den Gegner zweifellos gefährlich sein, bisher allerdings richtet sich die Gefährlichkeit vor allem gegen das eigene Team. Denn der junge Außenverteidiger muss den Umgang mit seiner Geschwindigkeit noch lernen. Dass seine Flanken und Hereingaben grundsätzlich am ersten Verteidiger hängen bleiben, es sei denn, sie fliegen über den Strafraum hinaus ins Nichts, das ist nicht das größte Problem.

Mehr Sorge bereitet den Schalkern die mangelhafte Koordination im Zweikampf, die Mendyl im sechsten Bundesligaspiel die fünfte gelbe Karte sowie diverse hektisch veranlasste Schutzauswechslungen zur Vermeidung eines Platzverweises eintrug. "Hamza bremst ab und an zu spät", stellte Manager Christian Heidel fest, als ob er über einen Fahrschüler sprechen würde.

Der Fall ist typisch für die Schwierigkeiten, in denen der Klub steckt

Schalke 04 hat derzeit gewiss größere Probleme als einen Verteidiger ohne Führerschein. Doch der Fall Mendyl ist recht typisch für die Schwierigkeiten, in denen der Klub steckt. Auf den ersten Blick sieht alles sehr vielversprechend aus, aber irgendwo ist dann immer ein Haken. Auf den ersten Blick ist Sebastian Rudy ein Königstransfer, der den Titel verdient: ein Nationalspieler mit staatlich geprüftem Toni-Kroos-Potenzial. Aber in der Gelsenkirchener Wirklichkeit ist er ein Spieler mit massiven Anpassungsproblemen, unter denen die Fitnessmängel noch der kleinste Makel sind. Und jener Spieler, der in dieser Saison von den Schalkern am meisten Eindruck gemacht hat, war der alte Alexander Nübel. Ein Riesentalent mit Manuel-Neuer-Potenzial, da sind sich alle einig. Aber weil Trainer Domenico Tedesco keine zwei Torhüter aufstellen kann, hat Nübel wieder dem Kapitän Ralf Fährmann Platz machen müssen.

Obwohl sie mit zehn Punkten am Rande der Abstiegszone hausen, ist der Respekt vor den Schalkern überall groß. Angeblich zumindest. Vor dem Treffen der Altmeister an diesem Samstagabend hat der Nürnberger Trainer Michael Köllner sein Team zum "klaren Außenseiter" erklärt. Doch das ist weder eine originelle Aussage, noch glaubt er selbst daran. Jedes Mal sagen die Schalker Gegner, da komme ein richtiger Champions-League-Klub mit einer Power, die Panzerwände sprengen könne, aber dann lassen es ebendiese Gegner ganz leicht aussehen.

Die Bremer zum Beispiel haben nicht viel bangen müssen, als sie unlängst 2:0 in Gelsenkirchen gewannen, und den Frankfurtern fiel ihr 3:0-Sieg vor zwei Wochen auch nicht mehr schwer, nachdem sie erst mal in Führung gegangen waren. Nach Jovics 1:0 habe selbst ihm "die Fantasie gefehlt, an die Wende zu glauben", sagt Domenico Tedesco, dessen Ehrlichkeit zu schätzen ist, ihm das Leben aber womöglich nicht leichter macht.

Tedesco, 33, bekommt nach wie vor Geschenke von den Anhängern. Allerdings sind es jetzt seltener Süßwaren oder Selbstgebackenes, sondern vorwiegend Glücksbringer, und damit ist die Lage beim gefallenen Vizemeister der Vorsaison bereits hinreichend beschrieben.

Durch die Serie von fünf Niederlagen zu Saisonbeginn hat sich das Gefühl der Krise chronisch etabliert auf Schalke, die Dynamik des Misserfolgs bewirkte, "dass es nicht mal mehr im Training mutvoll war", wie der Coach berichtet. Und gerade, als sich die Situation etwas entspannte, kam die Abfuhr in Frankfurt. Jetzt also: wieder Krise.