Von Philipp Selldorf

Schon vor seiner Einsatz-Premiere mit Schalke 04 hat der neue Trainer Christian Gross den ersten konkreten Erfolg gemeldet. Allerdings ging es um ein zwiespältiges Gelingen. Es handelte von Kilian Ludewig, 20, dem einzigen gelernten Rechtsverteidiger im Kader, der sich am Jahresende einer Operation unterzog - "erfolgreich", wie Gross berichtete. Ludewig, Mittelfußbruch, wird wenigstens drei Monate fehlen.

Schalke wusste jedoch schnell zu reagieren und nahm an Silvester einen neuen Außenverteidiger unter Vertrag. Sead Kolasinac kommt bis zum Sommer leihweise vom FC Arsenal, und das ist nun wirklich eine Erfolgsmeldung: Einst hatte der 27-Jährige der Schalker Jugend angehört, später stieg er zum Publikumsliebling auf. Nach seinem Wechsel 2017 erwarb er in London den Spitznamen "Tank", Panzer, und verdiente enorm viel Geld, was ihm gemäß seines bis 2022 laufenden Vertrages auch weiterhin zusteht.

Er zieht es aber erstmal vor, für den halben Lohn bei seinem hochgefährdeten Ex-Klub auszuhelfen. "Herzenssache", erklärte der Rückkehrer, und das darf man sogar wörtlich nehmen. Ausnahmsweise gibt es hier also nichts zu meckern - abgesehen davon, dass Kolasinac zwar ein robuster Außenverteidiger, aber auf der linken Seite zuhause ist, die rechte also immer noch verwaist bleibt.

Gross formuliert reelle Wünsche und Erwartungen

Gross, 66, gehört jedoch nicht zu der Sorte von Trainern, die Bedenken in den Mittelpunkt stellen. Der willensstarke Charakter-Spieler Kolasinac dürfte dem Coach als Verstärkung seines seelisch angegriffenen Ensembles sehr willkommen sein, unabhängig von der Position deckt er eher den Bedarf als ein wohlerzogener Akademie-Absolvent, der - nach Mehmet Scholl - "18 Systeme rückwärts laufen und furzen" könnte. Gross hat definierte strategische Vorlieben, die Viererkette samt Doppelsechs davor, doch er ist sicher nicht der Mann, der an der Tafel Vorträge über das "Pendeln der Außenspieler zwischen Halbraum und Flügelzone" hält. Er hat andere Marotten.

Dem Zürcher Tages-Anzeiger erzählte Gross, er habe es immer geschätzt, "mit der Visualisierung von Zielen zu arbeiten. Mit der ständigen Wiederholung, was man vor Augen hat, erreicht man sehr, sehr viel". So zeigte er seinen Spielern das Matterhorn - Inbegriff eines Gipfels - und ließ ihnen Schokoladen-Pokale auf den Nachttisch stellen ("das kam unheimlich gut an"). Am Ende einer erfolgreichen Saison beim FC Basel schenkte er jedem Profi eine Geldklammer - "als Symbol dafür, dass wir etwas Geld verdient hatten". Auch den eingefassten Hai-Zahn, den er selbst um den Hals trägt, reichte er an die Profis weiter.

Plakative Motivations-Tricks erzeugen im skeptisch gesinnten Deutschland automatisch den Verdacht der Scharlatanerie. Die ersten Eindrücke des Schalker Notstandstrainers bieten aber keinen Anlass zu Zweifeln. Gross präsentierte sich bei seinen öffentlichen Auftritten souverän, er formulierte reelle Wünsche und Erwartungen und verbreitete beim Publikum genau so viel Zuversicht, wie er glaubhaft vertreten konnte. Dass überhaupt wieder ernsthaft über Schalkes Rettung diskutiert wird, ist ein Effekt des Trainerwechsels. Doch wie lange diese Wirkung anhält? "Die Spieler müssen mich nicht lieben, aber sie sollen mich mögen", sagte Gross: "Und sie mögen mich sicher mehr, wenn wir das Spiel am Samstag in Berlin gewinnen würden."