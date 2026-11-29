Es begann damit, dass Miron Muslic freimütig und bedingungslos alle Schuld auf sich zu nehmen schien. „Ich übernehme die volle Verantwortung für die Startelf, ich übernehme die volle Verantwortung für den Matchplan, und ich übernehme die volle Verantwortung für das Resultat“, sagte der stets eloquente Trainer des FC Schalke 04 nach dem 1:8-Debakel beim SC Paderborn . Er sagte das mehrmals und nahezu wortgleich sowohl vor diversen TV-Kameras als auch in der Pressekonferenz. Doch sein vermeintlicher Vortrag der exklusiven Buße nahm eine blitzartige Wendung. „Ich muss die Verantwortung übernehmen, klar, aber egal, wie sehr ich auch alles beschütze – it’s a player’s game!“

Damit war der 44 Jahre alte Österreicher zeitnah bei der Verantwortung der Spieler angekommen. Und da hatte er nun eine umso deutlichere Meinung: „Unsere Führungsspieler, unsere Achse, die die Mannschaft antreibt, führt und zusammenhält – bis auf Lorius Karius schafft es keiner von Tag eins, auf sein Level zu kommen. Und dann ist es ein Riesenproblem für alle anderen, wenn die Führungsspieler nicht performen.“ Namen solcher Spieler wie Nikola Katic, Soufiane El-Faouzi, Dejan Ljubicic, Kenan Karaman oder Edin Dzeko nannte Muslic nicht explizit. Er warf der Mannschaft im Kollektiv vor: „Egal, was wir als Staff probieren, es fruchtet nicht. Die Mannschaft zerstört gerade im Eiltempo, was wir uns gemeinsam hart über die letzten eineinhalb Jahre erarbeitet haben. Alles, was wir uns seit Mai 2025 aufgebaut haben, wird gerade auf der Überholspur zerstört – weil die Jungs es seit Wochen nicht schaffen, auf ihr Leistungslimit zu kommen.“

Was ist los mit euch? Schalkes Trainer Miron Muslic scheint sein Team nicht wiederzuerkennen. Swen Pförtner/dpa

Zu solchem Fatalismus hatte Historisches passieren müssen: In seiner dritten Bundesliga-Saison schoss der SC Paderborn in einem Spiel erstmals mehr als drei Tore – sogar deutlich mehr. Die Ostwestfalen fügten mit ihrem höchsten Bundesliga-Triumph desolat auftretenden Revierkickern die vierthöchste Niederlage ihrer Bundesliga-Geschichte zu. Noch höher hat Schalke nur 1967 in Mönchengladbach (0:11), 1969 in Köln (0:8) und 2020 bei den Bayern (0:8) verloren.

Paderborns Trainer Ralf Kettemann versuchte in der Pressekonferenz sogar, Muslic zu trösten. „Miron, du darfst nicht vergessen, was du in den vergangenen Jahren aus diesem Verein gemacht hast“, sagte er: „Da habe auch ich mir einiges abgeschaut. Aber dieser Sport ist immer so wahnsinnig ergebnisgeprägt – da darf man nicht kaputt machen, was man vorher über Monate hinweg aufgebaut hat.“

„Es war von der ersten bis zur letzten Minute eine Nichtleistung“, sagt Sportchef Frank Baumann

Der vermeintliche Trost verhallte. Muslic war in pathetischer Rage. „Ich fühle große Scham. Es ist eine Schande. Ich schäme mich so, so sehr für das heutige Ergebnis und den heutigen Auftritt, wir haben sehr, sehr viele Schalker bis auf die Knochen blamiert, das tut mir unglaublich leid.“ Es war das achte sieglose Ligaspiel nacheinander für S04. „In dieser Konstellation haben wir keine Bundesliga-Tauglichkeit, weder technisch noch taktisch“, sagte Muslic und warf den Spielern auch mangelnde Körperlichkeit vor: „Ein Schalke-Spieler muss etwas aushalten können – dafür ist unser Logo zu groß!“

Muslics Vorgesetzter, Schalkes Sportchef Frank Baumann, wollte zumindest am Samstagabend nicht über den Trainer sprechen. „Über Miron gibt es null Komma null Diskussion“, sagte er im Kabinengang zu Journalisten: „Miron hat die Jungs gut eingestellt; es war keine Frage der Taktikumstellung – letztendlich stehen die Spieler auf dem Platz und sind gefordert.“ Baumann schlug sich auf Muslics Seite und verstärkte des Trainers Kritik an der Mannschaft: „Ich habe mich auf der Tribüne geschämt. Es war von der ersten bis zur letzten Minute eine Nichtleistung. Wir müssen bei allen Schalkern um Entschuldigung bitten“, sagte Baumann: „Ein gutes Image aufzubauen, dauert lange. Aber man kann sich so ein Image auch ganz, ganz schnell kaputt machen.“

Baumann musste bereits an das nächste Spiel denken: Am kommenden Sonntag empfangen die Schalker Borussia Dortmund. Dieses Spiel bietet eine gute Gelegenheit zur Wiederbelebung der Mentalität und zur Versöhnung mit den Fans. Im Erfolgsfall! „Die Mannschaft ist gefordert, eine Reaktion zu zeigen, unabhängig davon, wer der nächste Gegner ist“, sagte Baumann: „Wenn man das Schalker Trikot trägt, weiß man, was man zu bringen hat: Einsatz und Leidenschaft von der ersten bis zur letzten Minute.“ Nicht zuletzt wegen des Derbys dürften diese Worte fruchten.