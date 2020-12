Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Die leidgeplagten Anhänger des FC Schalke 04 erhielten am ersten Weihnachtstag eine ermutigende Ansage aus dem inneren Zirkel ihres Klubs. Angreifer Matthew Hoppe, 19, legte ein Bekenntnis zum Verein ab, das leidenschaftlich den alten Geist des Arbeiterklubs beschwor. Lediglich seine Wortwahl irritierte: "Ich bin gerade bereit, meinen Hintern für S 04 zu sprengen", twitterte der junge Profi aus Kalifornien, der neulich sein Bundesliga-Debüt im königsblauen Trikot gegeben hatte. Hoppe ist im Sommer 2019 aus den USA nach Gelsenkirchen gekommen, und obwohl Schalke 04 im just endenden Jahr einer der erfolglosesten Profiklubs auf dem gesamten Erdball war, ist der Nachwuchsstürmer immer noch froh und dankbar, dass er ihm angehören darf: "Wir sind einer der besten Klubs der Welt", meldete er am ersten Weihnachtstag.

Ende 2019 hätten die Millionen Schalke-Fans in Deutschland und dem Rest der Welt diese Aussage noch für eine Selbstverständlichkeit gehalten. Zurzeit würden aber wohl die meisten Schalker nicht mal behaupten wollen, dass ihr Verein zu den besten Klubs im Ruhrgebiet zählt. Das musste der aus den USA zugereiste Hoppe übernehmen, der mit einem glühenden Glauben ausgestattet ist und sich selbst als "Jesus Footballer" bezeichnet.

Wenn also Christian Gross jetzt seinen Dienst als neuer Chefcoach in Gelsenkirchen antritt, dann wird es für ihn darauf ankommen, auch den anderen Spielern ein wenig von dieser seligen Überzeugung zu vermitteln, damit seine Sondermission gelingen kann. Die Bestellung des 66 Jahre alten Schweizers, der sich im Mai bereits aus dem Fußballgeschäft in den Ruhestand verabschiedet hatte, wurde in eingeweihten Kreisen schon am Tag vor Heiligabend als gesicherte Nachricht vermeldet, der Verein selbst hielt die Bestätigung über Weihnachten noch zurück. Am Sonntagnachmittag berichtete Sportvorstand Jochen Schneider von einem Vertrag bis zum Saisonende und von der Überzeugung, der neue Mann werde "die Mannschaft mit einer klaren Linie und einer unmissverständlichen Erwartungshaltung auf den richtigen Weg bringen".

Das hört sich nach einem Kursschwenk in Gelsenkirchen an: Fort von der eher antiautoritären Linie des Vorgängers Manuel Baum, hin zu Disziplin und Härte. "Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren", schickte Gross ein dazu passendes Statement voraus, bevor er sich am frühen Abend auf einer Pressekonferenz vorstellte (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet).

Auf den Kandidaten Gross wären außer Sportchef Schneider wohl nicht viele Leute in der Branche gekommen. Zwar hatte Rudi Assauer, als er noch Manager in Gelsenkirchen war, einst mehrfach versucht, den Schweizer Fußball-Lehrer abzuwerben. Doch ein Bundesliga-Engagement ist Gross lediglich 2009/2010 beim VfB Stuttgart eingegangen, wo damals Schneider mit Horst Heldt das sportliche Management führte. Der Job währte nur zehn Monate. Nachdem er den VfB im Abstiegskampf übernommen und in den Europacup gelenkt hatte, wurde ihm ein schlechter Saisonstart zum Verhängnis. Fredi Bobic, Nachfolger des zu Schalke 04 gewechselten Heldt, verantwortete die Entlassung von Gross, die treibenden Kräfte saßen jedoch in Vorstand und Aufsichtsrat. Die vakante Trainerstelle übernahm schließlich Jens Keller - der dann ebenfalls später auf Schalke tätig war. Kleine, deutsche Fußballwelt.

Nach der Entlassung des gescheiterten Taktik-Spezialisten Baum in der vorigen Woche suchte Schneider jetzt einen Mann mit Charisma, Erfahrung und Abenteuerlust, der kein Risiko für seine weitere Karriere fürchten muss. Dieses Profil erfüllt Gross hinreichend. Angeblich soll er ein relativ geringes Gehalt, aber eine millionenschwere Erfolgsprämie erhalten, wenn es ihm gelingen sollte, den Tabellenletzten vor dem Abstieg zu bewahren. Da der verarmte Klub bereits den Unterhalt für zwei Trainer außer Dienst leisten muss - Baum und dessen Vorgänger David Wagner - kam eine teure Lösung diesmal kaum in Frage. Gross hat eine Auftragsarbeit übernommen, wenigstens finanziell ist das Risiko überschaubar.

Schon früher hat Gross bei seinem neuen Arbeitgeber Geschichte geschrieben - allerdings eine Geschichte, auf die man dort gern verzichtet hätte. Als Fußballer gewann Gross 1981 mit dem VfL Bochum 6:0 im Parkstadion, am Ende jener Saison stiegen die Schalker erstmals aus der Bundesliga ab. Mehr persönlicher Erfolg war Gross als Trainer beschieden. Beim FC Basel wird er als Gründer der Erfolgsära verehrt, zehn Jahre trainierte er bis 2009 die Mannschaft des FCB und gewann mit ihr vier Meisterschaften und viermal den Pokal.

Den Kronprinzenpokal hat er auch gewonnen, aber das geschah später in Saudi-Arabien, wo er bis zu seinem Rücktritt mehrere Engagements angenommen hatte. In Gelsenkirchen kann er nun mindestens König werden, sollte es ihm gelingen, nach dem US-Boy Hoppe auch anderen Spielern beizubringen, ihren Hintern für Schalke zu sprengen und den Dreikampf um Platz 16 mit den Konkurrenten Bielefeld und Mainz zum Erfolg zu führen.