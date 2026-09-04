Edin Dzeko, 40, sagt: Ein Stürmer ist nur glücklich, wenn er immer trifft. Er erklärt, wie Felix Magath ihn geprägt hat – und warum es nur eine Alternative zu einem neuen Vertrag bei Schalke 04 gab: den Strand.

Treffpunkt ist die Loge Nummer 131 mit Oberrang-Aussicht ins Stadion. Edin Dzeko ist schon zu hören, als er sich noch auf dem Gang befindet, offenkundig gut gelaunt unterhält er sich mit Schalkes Pressesprecher Alex Jacob. Als er in die Loge kommt, tritt er erst mal ans Fenster, schaut in die Arena und gibt einen schwärmerischen Laut von sich, als stünde er mitten im Kolosseum in der Ewigen Stadt.