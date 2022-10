Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Vor dem Spiel, das konnten die Zuschauer auf dem Videowürfel verfolgen, herrschte kolossale Kollegialität unter den Spielern, als sie sich zum gemeinsamen Einzug ins Stadion aufreihten. Begrüßungen, Umarmungen, Schulterklopfen, Rafal Gikiewicz bemühte sich besonders um den freundlichen Austausch mit Simon Terodde.

Nach dem Spiel, die Zuschauer konnten es in Breitwand-Panorama auf dem Spielfeld sehen, mussten Betreuer und Ordner eingreifen, um einen Tumult der Akteure zu verhindern, mittendrin Schalkes Manager Rouven Schröder, der den gleichermaßen drohenden wie bedrohten Gikiewicz in eine Art Schutzhaft zu nehmen versuchte. Da hatte Simon Terodde den Tatort allerdings schon verlassen, den er mit seiner (Schimpf-) Attacke auf Augsburgs Torwart selbst eröffnet hatte. "Ein Unding eigentlich. Aber da machen wir jetzt kein Fass auf", kommentierte eine Stunde später Stefan Reuter mit einem Lächeln den letztlich folgenlosen Krawall. "Das ist Fußball."

Der Augsburger Sportchef konnte sich nach dem 3:2-Sieg des FCA beim FC Schalke 04 beides leisten: das Lächeln und den Großmut. Dennoch hätten ihn Anhänger des FC Schalke für diese im kleinen Kreis getätigte Aussage sicherlich gern am Kragen gepackt und korrigiert: Mit Fußball im Wortsinn hatte das Vorgehen der heimischen Mannschaft nur bedingt zu tun, und darin fand sich möglicherweise auch die Erklärung für die Niederlage. Zwar schaffte es Schalke, den 0:2-Rückstand aufzuholen, und befand sich nach dem Platzverweis für Angreifer Mergim Berisha fast eine halbe Stunde in Überzahl. Doch während die Hausherren weiterhin systematisch das Fußballspiel verweigerten, indem sie ein Kick-and-Rush inszenierten, das selbst in England letztmals im vorigen Jahrhundert praktiziert wurde, bediente sich der FCA seiner spielerischen Mittel und erzielte noch den Siegtreffer.

Einige Schalker Fans misstrauen der Fußballidee von Trainer Kramer

Es ist nicht so, als ob die Schalker Mannschaft nicht Fußballspielen könnte, die Tore, die zum Ausgleich führten, belegten es klar und deutlich. Aber sie hat das Fußballspielen meistens mit nachweislichem Vorsatz unterlassen. Der Verdacht, dass die Schalker dazu von ihrem Trainer angestiftet wurden, ergab sich unter anderem aus der enormen Zahl an hohen und weiten Bällen, die in die Richtung der Doppelspitze Terodde/Sebastian Polter geschlagen wurden - sie dürfte einen europaweiten Spitzenwert bilden. Da Frank Kramer gegen diesen Antifußball-Exzess nicht einschritt, war er offenbar mit ihm einverstanden: "Wir wollten wuchtig sein", verriet der Coach später seinen Plan.

Detailansicht öffnen Hat offenbar nix gegen Kick-and-Rush: Schalkes Trainer Frank Kramer. (Foto: Ralf Treese/Imago)

Über den Fußball des Trainers Frank Kramer, 50, haben Fans schon diskutiert, als er den Dienst noch nicht begonnen hatte. Die Skepsis, die ihn willkommen hieß, hatte nur teilweise damit zu tun, dass er gerade erst mit Arminia Bielefeld abgestiegen war. Sie beruhte vor allem auf Misstrauen gegenüber der Fußballidee, die ihm allgemein nachgesagt wurde. Nach nunmehr acht Punktspielen lässt sich sagen, dass Kramer die Erwartungen erfüllt hat - leider erfüllt hat, wie der Tenor in den Schalker Debattenzirkeln lautet.

Kramer machte das "giftige Angriffspressing" des FCA für den Verzicht auf flache Bälle und ein organisiertes Aufbauspiel verantwortlich: "Du kriegst nicht viel Zeit, dich zu positionieren." Offenbar fürchtete der Trainer Abspielfehler. Den Spielmacher und Publikumsliebling Rodrigo Zalazar ließ er bis zur Pause gewohnheitsgemäß auf der Bank, was die Augsburger ebenso einkalkuliert hatten wie die Strategie der Langstrecken-Pässe. Sie zeigten sich bestens vorbereitet. Zwei gezielte, gekonnte Gegenangriffe über André Hahn und Berisha und den doppelten Torschützen Ermedin Demirovic brachten dem FCA eine 2:0-Führung.

Keine Dominanz und kein Powerplay von Schalke - trotz der Überzahl

Dass die Schalker durch Terodde und den starken Mittelfeldspieler Tom Krauß zum Ausgleich kamen, war der Lohn ihres immensen Engagements und - siehe oben - gelegentlicher spielerischer Lichtblicke. Dominick Drexler bereitete beide Treffer mit gewitzten Pässen vor. "Wir waren komplett da, die Fans waren da, es war Gänsehaut-Stimmung", resümierte Terodde, "es war alles da, um zu gewinnen". Fast alles. Was fehlte, waren die Regisseure auf dem Platz und jenseits der Seitenlinie, die für Beruhigung sorgten, denn unter dem Einfluss des tobenden Stadions und in der Euphorie über die Rückkehr ins Spiel und den Überzahl-Vorteil verloren die Schalker den Kopf. Sie bauten keine Dominanz und kein Powerplay auf, sondern halfen mit planlos wildem Vorwärtsspiel dem angeschlagenen Gegner wieder auf die Beine.

"Die Jungs waren ein bisschen unruhig, ein bisschen zu gierig", stellte Kramer später gütig fest, als ob er über Sechsjährige sprechen würde. Beruhigende Elemente, Seitenverlagerungen, Pass-Spiel - all das hielt auch Kramer für sinnvoll. Entsprechend eingegriffen hat er nicht. Der Siegeswille sei halt stärker gewesen, sagte er, "sie wollten es direkt machen und erzwingen - ich denke, das darf man den Jungs nicht vorwerfen". Umso strenger dürfte sich der Vorwurf nun gegen ihn wenden. Garantiert das nächste Kapitel auf Schalke: die Trainerdiskussion. Zum nächsten Spiel auch überparteilich das passende Thema - es geht nach Leverkusen.