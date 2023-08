Von Christof Kneer, Heidenheim

In dieser Woche kam in Heidenheim ein Anruf aus Dortmund an. Ob es sich bei dieser Zahl um ein Versehen handele, wollte der Anrufer wissen, ob da bei der Kartenbestellung vielleicht eine "Null" zu viel reingerutscht sei? 8000 Karten haben die Heidenheimer fürs Auswärtsspiel in Dortmund am dritten Spieltag geordert, damit hätten sie das erlaubte Kontingent vollumfänglich ausgeschöpft. Nein, kein Versehen, sagten die Heidenheimer, das gehe schon in Ordnung so.